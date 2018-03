ERP & Entrepôt de Données d’Entreprise pour le Manufacturing

Rédigé par Michel Bruley, directeur marketing de Teradata France le 7 Février 2005









L’apport essentiel d’un data warehouse est de mettre à disposition des utilisateurs des données historiques détaillées qui permettent une vue complètes des activités. Cette complétude est obtenue par l’intégration de toutes les données relatives aux activités et donc concrètement par une standardisation & une organisation des données de tous les systèmes opérationnels correspondants dans un gisement unique. C’est l’existence et la qualité de l’entrepôt de données d’entreprise qui autorisent tous les développements d’applications analytiques sources d’intelligence pour la conduite des affaires.



Dans le monde du Manufacturing la disposition d’un entrepôt de données d’entreprise permet d’améliorer les décisions clés (stratégie, management, pilotage, opérations) des grands domaines fonctionnels (Marketing, Ventes, Approvisionnements, Production, Finance, …). Mais pour obtenir une réelle vue intégrée des activités il convient de gérer les données à un niveau de détail suffisant pour conserver une compréhension des événements que les données représentent. Ici le piège est d’agréger trop les données conservées et de perdre une partie de l’historique de ce qui s’est passé et donc de limiter ses possibilités de comprendre & d’agir. Par exemple il est bien de suivre ses stocks, mais aussi les mouvements de stocks et d’être capable de les relier aux différents plans de l’entreprise, de tester des hypothèses, de prendre en compte les événements qui peuvent affecter toute la chaîne de la demande client, aux approvisionnements, en passant par la logistique et la production.



En matière de Chaîne d’Approvisionnement il est important de pouvoir suivre chaque jour de façon détaillée, y compris au niveau du coût chaque référence unitaire et d’analyser les événements pour identifier de multiples possibilités d’optimisation à différentes étapes de la chaîne. Par exemple une bonne connaissance des fluctuations de la demande permet un ajustement en cascade des plans pour assurer une meilleure conduite des opérations et donc une utilisation plus rationnelle des ressources, une diminution des stocks et des en cours. Le niveau des enjeux dans ce domaine est particulièrement élevé et un de nos clients a pu en six mois générer des économies représentant cinq fois le coût du système qu’il a mis en place.



Les principaux avantages d’un entrepôt d’entreprise au-delà de l’intégration des données et de la constitution d’une vérité d’entreprise déjà évoquée ci-dessus, sont de permettre d’affiner au niveau le plus détaillé les analyses amorcées par les tableaux de bord et de faciliter le passage de l’analyse à l’action ; d’autoriser le traitement de n’importe quelle question à n’importe quel moment ; de suivre les évolutions du métier et de l’organisation en facilitant la mise en place de nouvelles façons de voir et de hiérarchiser les données historiques ; de réduire le coût de possession des moyens décisionnels ; enfin d’apporter un retour sur investissement très largement supérieur à toutes les autres solutions.



Le monde du Manufacturing est très divers et des entreprises comme Alcatel, Alstom, Aventis, Danone, L’Oréal, Michelin, Renault, Valéo, sont différentes aux niveaux de leurs marchés, produits, processus, ou technologies mises en œuvre. Il découle de cela qu’il n’existe pas sur le marché contrairement à ce que l’on peut trouver pour d’autres secteurs (Distribution, Banque, …) de solutions d’entrepôt de données d’entreprise en prêt-à-porter. Au mieux on trouve des solutions pour certaines fonctions, malheureusement trop souvent dans des logiques de data marts qui sont limitées et très coûteuses comme l’ont démontré tous les analystes sérieux (Gartner, Forrester, …).



Teradata est très actif dans le Monde du Manufacturing par exemple chez 3 M, Coca Cola, Ford, General Electric, Good Year, Lucent, Merk, Procter & Gamble, Visteon. Nous apportons à ce secteur, outre nos solutions bien connues en matière d’infrastructure de data warehouse (serveur, base de données) des composants spécifiques au Manufacturing (Modèle de données, applications de Demand Chain & Supply Chain Intelligence) et nos moyens de CRM (analytique, campagne marketing) tels que Teradata Warehouse Miner, Value Analyzer et TCRM.



Pour aller plus loin sur ce sujet vous pouvez utilement consulter le site Teradata.com et plus directement le lien suivant :



http://www.teradata.com/t/go.aspx/page.html?id=43606 La plupart des entreprises de Manufacturing ont mis en place ces dernières années des ERP avec des batteries de tableaux de bord et des moyens d’analyse associés. Elles s’interrogent alors sur l’intérêt de disposer en plus d’un entrepôt de données d’entreprise. Les ERP cohabitent pratiquement toujours avec de nombreuses autres applications dont généralement celles qui sont spécifiques au cœur du métier de l’entreprise, dés lors il est pertinent de vouloir maîtriser ces multiples sources de données, de relier à un niveau détaillé les données clés de l’activité et de ne pas se contenter de rapprocher des données agrégées dans des tableaux de bord.L’apport essentiel d’un data warehouse est de mettre à disposition des utilisateurs des données historiques détaillées qui permettent une vue complètes des activités. Cette complétude est obtenue par l’intégration de toutes les données relatives aux activités et donc concrètement par une standardisation & une organisation des données de tous les systèmes opérationnels correspondants dans un gisement unique. C’est l’existence et la qualité de l’entrepôt de données d’entreprise qui autorisent tous les développements d’applications analytiques sources d’intelligence pour la conduite des affaires.Dans le monde du Manufacturing la disposition d’un entrepôt de données d’entreprise permet d’améliorer les décisions clés (stratégie, management, pilotage, opérations) des grands domaines fonctionnels (Marketing, Ventes, Approvisionnements, Production, Finance, …). Mais pour obtenir une réelle vue intégrée des activités il convient de gérer les données à un niveau de détail suffisant pour conserver une compréhension des événements que les données représentent. Ici le piège est d’agréger trop les données conservées et de perdre une partie de l’historique de ce qui s’est passé et donc de limiter ses possibilités de comprendre & d’agir. Par exemple il est bien de suivre ses stocks, mais aussi les mouvements de stocks et d’être capable de les relier aux différents plans de l’entreprise, de tester des hypothèses, de prendre en compte les événements qui peuvent affecter toute la chaîne de la demande client, aux approvisionnements, en passant par la logistique et la production.En matière de Chaîne d’Approvisionnement il est important de pouvoir suivre chaque jour de façon détaillée, y compris au niveau du coût chaque référence unitaire et d’analyser les événements pour identifier de multiples possibilités d’optimisation à différentes étapes de la chaîne. Par exemple une bonne connaissance des fluctuations de la demande permet un ajustement en cascade des plans pour assurer une meilleure conduite des opérations et donc une utilisation plus rationnelle des ressources, une diminution des stocks et des en cours. Le niveau des enjeux dans ce domaine est particulièrement élevé et un de nos clients a pu en six mois générer des économies représentant cinq fois le coût du système qu’il a mis en place.Les principaux avantages d’un entrepôt d’entreprise au-delà de l’intégration des données et de la constitution d’une vérité d’entreprise déjà évoquée ci-dessus, sont de permettre d’affiner au niveau le plus détaillé les analyses amorcées par les tableaux de bord et de faciliter le passage de l’analyse à l’action ; d’autoriser le traitement de n’importe quelle question à n’importe quel moment ; de suivre les évolutions du métier et de l’organisation en facilitant la mise en place de nouvelles façons de voir et de hiérarchiser les données historiques ; de réduire le coût de possession des moyens décisionnels ; enfin d’apporter un retour sur investissement très largement supérieur à toutes les autres solutions.Le monde du Manufacturing est très divers et des entreprises comme Alcatel, Alstom, Aventis, Danone, L’Oréal, Michelin, Renault, Valéo, sont différentes aux niveaux de leurs marchés, produits, processus, ou technologies mises en œuvre. Il découle de cela qu’il n’existe pas sur le marché contrairement à ce que l’on peut trouver pour d’autres secteurs (Distribution, Banque, …) de solutions d’entrepôt de données d’entreprise en prêt-à-porter. Au mieux on trouve des solutions pour certaines fonctions, malheureusement trop souvent dans des logiques de data marts qui sont limitées et très coûteuses comme l’ont démontré tous les analystes sérieux (Gartner, Forrester, …).Teradata est très actif dans le Monde du Manufacturing par exemple chez 3 M, Coca Cola, Ford, General Electric, Good Year, Lucent, Merk, Procter & Gamble, Visteon. Nous apportons à ce secteur, outre nos solutions bien connues en matière d’infrastructure de data warehouse (serveur, base de données) des composants spécifiques au Manufacturing (Modèle de données, applications de Demand Chain & Supply Chain Intelligence) et nos moyens de CRM (analytique, campagne marketing) tels que Teradata Warehouse Miner, Value Analyzer et TCRM.Pour aller plus loin sur ce sujet vous pouvez utilement consulter le site Teradata.com et plus directement le lien suivant :









Dans la même rubrique : Business Intelligence et Data : 6 tendances clés - 08/03/2018 Pourquoi privilégier l’externalisation de ses données ? - 08/03/2018 RGPD, et puis quoi ? Suis concerné ? Que dois-je faire ? - 08/03/2018 La voiture connectée : un data center à quatre-roues - 06/03/2018 Big data, analyse de données & modèles métiers - 06/03/2018 1 2 3 4 5 » ... 230