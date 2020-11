Efrei Paris étend son offre BigData & Machine Learning, avec une dernière année du Programme Grande Ecole (M2) 100% en ligne en partenariat avec Microsoft France et Onepoint

Un parcours online complet alliant théorie, pratique et certifications



Le diplôme obtenu à l’issu de cette 2ème année de spécialisation en distanciel assure un contenu comparable à sa version « classique » sur le campus. Aux enseignements académiques s’ajoutent le passage de certifications, témoignant du caractère professionnalisant du cursus. Des masterclass organisées avec des experts du BigData en exercice permettront, chaque mois, de projeter les 43 étudiants de M2 sur des approches concrètes de leur spécialité.



Programme complet du M2 BigData & Machine Learning

- Big Data Frameworks II : 35h

- Data Engineering II : 35h

- Data Management : 35h

- Deep Learning : 35h

- Applications of Big Data : 35h



Le parcours intègre le passage de plusieurs certifications qui assurent aux étudiants un parcours professionnalisant et orienté vers l’entreprise :

- Azure AI Fundamentals et AI Engineer

- Azure Data Fundamentals et Azure Data Scientist Associate

- Azure Data Engineer Associate

- Azure Devops Engineer





Un partenariat cadre assurant le lien entre l’école les étudiants et l’entreprise.



Lors de la signature du partenariat entre Efrei Paris, Microsoft France et Onepoint, les deux partenaires témoignaient de l’intérêt tout particulier porté à cette formation 100% en ligne.



Pour Béatrice Matlega, Directrice des partenariats et programmes de compétences chez Microsoft France, « en tant qu’acteur majeur du numérique, Microsoft s’investit naturellement auprès des écoles d’ingénieurs pour former les futurs experts du Big Data ou de l’IA. C’est donc avec enthousiasme que nous accompagnons Efrei Paris autour d’un programme 100% online. Le programme proposé aux étudiants allie à la fois de la théorie, de la pratique et des certifications Azure. Il permettra à ces jeunes experts d’être opérationnels et hautement qualifiés, et ce dès l’obtention de leur diplôme. Au-delà du cursus et des certifications, nous souhaitons tisser des liens forts avec Efrei Paris et apporter une couche IRL à cette formation. »



Pour Onepoint, le partenariat avec Efrei Paris est évident, comme l’explique Muriel Touaty, partner Innovation et éducation chez Onepoint. « Onepoint est heureuse d’accompagner l’Efrei Paris pour la troisième année consécutive et de pouvoir partager ses savoir-faire en matière de Data, Big Data et d’Intelligence Artificielle. S’impliquer dans un tel master entre en résonnance avec notre souhait d’accompagner les étudiants dans la construction de l’avenir et de créer l’innovation du futur par la maîtrise de ces disciplines. Le partenariat s’articulera autour de nombreux échanges, rencontres mais surtout de projets dans une perspective de connaissance de l’économie de demain. L’implication de Onepoint dans cette nouvelle formation 100% en ligne est une évidence et répond aux enjeux de l'éducation et de la nécessaire innovation pédagogique à laquelle Efrei Paris participe en renforçant le lien entre l’entreprise et les écoles. »



Salim Nahle, Responsable du pôle Data & Intelligence Artificielle Efrei Paris conclut : « Je suis convaincu que l’enseignement 100% en ligne est un format parfaitement adapté aux étudiants d’aujourd’hui. Cette génération Z ultra-connectée cherche plus d’autonomie et plus de liberté. Nous l’avons constaté durant le confinement et nous avons remarqué une grande implication des étudiants Efrei Paris. Ce cursus de M2 traduit une nouvelle approche pédagogique qui correspond à l’envie de certains de passer à 100% en distanciel à la rentrée 2020, depuis l’étranger par exemple, tout en assurant une formation au plus proche des besoins des entreprises sur des sujets en plein essor tels que le Big Data, l’IA ou le Machine Learning. »



Avec ce partenariat et ce nouveau cursus online, Efrei Paris propose une approche alternative de l’enseignement supérieur traditionnel.