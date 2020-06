Elastic annonce des fonctions d’analyse plus approfondies et une utilisation facilitée afin d’aider les entreprises à mieux exploiter leurs données

Elastic N.V. (NYSE : ESTC) ("Elastic"), l'entreprise à l’origine d’Elasticsearch et de la Suite Elastic, a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités pour ses solutions Elastic Enterprise Search, Observability et Security afin de rendre ses services plus intuitifs et d’aider ses clients à intégrer davantage de données afin d’en tirer le meilleur parti avec des analyses plus approfondies.



De plus, les utilisateurs d’Elastic bénéficient de nouvelles fonctionnalités dans Elastic Cloud, désormais disponible dans 35 régions, afin de simplifier leurs achats auprès des fournisseurs de cloud public.



Les mises à jour des solutions Elastic comprennent :



La Suite Elastic

Une navigation, des recherches dans les tableaux de bord et des visualisations améliorées :

Nouvelle navigation latérale dans Kibana organisée par cas d'utilisation. Les applications principales sont rassemblées sous les solutions (Observability et Security) en fonction des besoins des utilisateurs.

Des tableaux de bord plus puissants dotés de nouvelles fonctions de recherche et d’une capacité de création plus facile dans Kibana afin de simplifier l’ajout et la mise à jour des visualisations et indicateurs.



Enterprise Search

De puissants outils de gestion des expériences de recherche modernes spécialement conçus pour les tâches administratives :

Des méthodes d’authentification d’entreprise parfaitement intégrées au processus d’autorisation au niveau des documents permettant de tirer parti des différents niveaux de sécurité (SAML et documents) pour une expérience de recherche scalable, personnalisée, sécurisée et efficace.

Vue configurable des documents dans App Search pour suivre de près les données ingérées en recherchant, triant et filtrant le contenu en temps réel, de manière dynamique et sans devoir quitter la console App Search ni même changer d’écrans.



Observability

Une visibilité élargie, un service de monitoring et des cartes des services intelligentes :

Visibilité complète des opérations de Google Cloud associée à une intégration étendue de Stackdriver. Tous les indicateurs des opérations Google Cloud sont ainsi collectés et facilement monitorés à partir de la Suite Elastic pour optimiser et rationaliser les opérations cloud.

Monitoring de la validité des certificats dans Elastic Uptime permettant de suivre la validité des certificats et leur date d’expiration sur des hôtes et services monitorés. À partir de l’application Uptime, les utilisateurs peuvent accéder à tous les certificats détectés à l’aide des fonctions de monitoring déployées, ainsi qu’à toutes les informations pertinentes, comme l’autorité émettrice et la date d’expiration.

Cartes de l’intégrité des services reposant sur le machine learning avec indicateurs d’état dans Elastic APM. Chaque nœud de service est coloré en rouge, en jaune ou en vert selon la gravité de l’anomalie liée à la performance des services.



Security

Des réponses plus rapides et des actions optimisées sans angles morts :

Nouvelle intégration de Jira Service Desk, Jira Software et Jira Core avec la gestion des incidents d’Elastic pour une réponse plus rapide, des workflows rationalisés et une productivité renforcée grâce aux changements de contexte minimisés.

Interface utilisateur plus flexible donnant aux professionnels de la sécurité un accès plus rapide aux données dont ils ont besoin et de nouvelles méthodes pour prendre des mesures immédiates, avec notamment des graphiques d’agrégation accélérant la prise de décision et l’analyse d’hypothèses successives.

Nouveau module Filebeat ingérant facilement les données des points de terminaison et de réseaux afin d’éliminer les angles morts et diversifier l’arsenal dont disposent les équipes de sécurité.



Elastic Cloud

Des opérations simplifiées, des options de déploiement élargies et une facturation Elastic Cloud rationalisée :

Gestion des charges de travail Elastic Cloud via une API ou une ligne de commande associée à un nouveau nœud de coordination dédié centralisant ingestion et recherche afin de mieux scaler les charges élevées.

Options de déploiement supplémentaires élargies à un plus grand nombre de régions dans lesquelles les fournisseurs de services cloud opèrent, notamment en Finlande, à Londres, aux Pays-Bas, à Sao Paulo, à Singapour, en Caroline du Sud, à Taiwan et à Tokyo.

AWS GovCloud en version bêta et certification FedRamp " en cours de révision " avec niveau d’impact modéré, renforçant la prise en charge des charges de travail du secteur public



Témoignages clients :



" La puissance et la fiabilité des solutions Observability d’Elastic nous ont aidés à poursuivre l’innovation en interne au profit de notre propre transformation numérique centrée sur l’optimisation et les opérations IT ", explique Oscar Narváez, responsable du monitoring des outils et analyses, Entel Chile & Perú. " En tant qu’opérateur de technologies et télécommunications, nous devons impérativement identifier et atténuer rapidement les problèmes liés à la production et aux services. En automatisant l’analyse par machine learning avec Elastic, nous avons amélioré notre temps de réponse de 80 %. Ce qui nous prenait autrefois des heures est maintenant résolu en quelques minutes. La Suite Elastic est le pilier de notre transformation numérique, elle nous offre une visibilité inestimable sur Entel. Nous avons bien l’intention de continuer sur cette voie avec Elastic, en tirant parti d’Elastic Cloud pour centraliser et scaler nos opérations internationales ".



" La Suite Elastic nous fournit des informations à forte valeur ajoutée et une vision en temps réel de notre infrastructure. Nous sommes ainsi en mesure d’éliminer les problèmes matériels et logiciels avant qu’ils ne portent atteinte à l’expérience d’exploration en réalité virtuelle que nous proposons partout dans le monde ”, affirme Billy Arrigo, Data and Insights Analyst chez Zero Latency VR. " À l’aide d’Elastic Cloud et de la solution Elastic Observability, nous monitorons les performances de nos systèmes à partir de tableaux de bord Kibana sur mesure et vérifions les erreurs signalées par les beats hébergés de notre flotte de plus de 2 000 PC portatifs et autres dispositifs d’infrastructure système. De cette façon, nous pouvons offrir à nos joueurs une expérience sécurisée et immersive absolument unique. "



" Nos clients veulent tirer le meilleur parti de leurs données, de l’ingestion à l’analyse, en passant par la visualisation. Avec cette nouvelle version, les utilisateurs bénéficient d’une expérience améliorée et d’analyses plus approfondies à travers les solutions Elastic Enterprise Search, Observability et Security ", explique Kevin Kluge, vice-président, Ingénierie, Elastic. " Grâce aux nouvelles fonctionnalités relatives à l’ingestion, la gestion de milliers d’agents dans les déploiements Elastic sera beaucoup plus simple. Nous continuons également d’améliorer l’expérience de recherche moderne unifiée offerte par Workplace Search, et nous avons simplifié et élargi nos opérations cloud : Elastic Cloud est désormais disponible dans 35 régions du monde entier. Cette version et ses améliorations offrent aux utilisateurs des solutions innovantes pour relever tous les défis qui se dressent devant eux ".