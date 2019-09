Elastic lance Elasticsearch Service sur Microsoft Azure

Les entreprises ayant effectué leur standardisation sur Azure pourront maintenant profiter de la commodité d'Elasticsearch Service entièrement managé par les créateurs d’Elasticsearch sur la plateforme cloud de leur choix, ce qui n'était pas possible jusqu'ici. Les utilisateurs d'Elasticsearch Service sur Azure peuvent désormais déployer en un clic Elasticsearch et Kibana entièrement hébergés par les créateurs des logiciels. Les clients existants d'Elasticsearch Service peuvent déployer sur Azure avec leur compte existant, tandis que les nouveaux utilisateurs bénéficient d’un essai d’Elasticsearch Service gratuit de 14 jours.



Une collaboration fructueuse accrue entre Elastic et Microsoft



Porter Elasticsearch Service sur Azure est un moyen supplémentaire d’améliorer encore l'expérience des utilisateurs de la Suite Elastic et des produits de Microsoft. De nombreux utilisateurs déploient déjà Elasticsearch sur Azure, en utilisant souvent le modèle ARM pour la Suite Elastic, qui a été lancé en collaboration avec Microsoft il y a plusieurs années. Elastic prend en charge les technologies de Microsoft dans d'autres domaines, tels que ses clients .NET, Winlogbeat pour les ensembles d'événements WindowsOS, l'intégration d'Azure Active Directory pour protéger les clusters Elasticsearch et la prise en charge de .NET dans le produit Elastic APM. La collaboration avec Microsoft est importante, car elle contribue à servir une communauté d'utilisateurs communs.



Elasticsearch avec Azure et les fonctionnalités préférées des utilisateurs



Elasticsearch Service sur Elastic Cloud est le service Elasticsearch et Kibana hébergé officiel, créé et pris en charge par Elastic. Il fournit des fonctionnalités telles qu'Elastic APM, SIEM, Maps, Canvas, Machine Mearning et bien plus encore, ainsi que l'assistance d’experts hors-pair. Les utilisateurs peuvent se servir d'Elasticsearch et de Kibana en toute confiance, certains de toujours disposer de la dernière version et des derniers correctifs de sécurité, et de pouvoir mettre à jour leurs déploiements en un seul clic et sans aucune indisponibilité.



« L'importance accordée par les deux entreprises aux développeurs et à l'open source a rendu cette intégration très naturelle. L'engagement de Microsoft à laisser le choix apparaît clairement dans son expérience développeur sur Microsoft Azure et reflète bien le nôtre », déclare Shay Banon, fondateur et CEO d'Elastic.



Scott Guthrie, VPE de Cloud + AI, Microsoft Corp., explique : « Avec l’adoption croissante des services cloud, offrir une solution répondant aux besoins cruciaux des clients, tels que la recherche, le logging, l'observabilité et la sécurité de leurs applications critiques. »



La version bêta publique est disponible pour tous les clients d'Elasticsearch Service et les clients en test à partir des deux régions Azure suivantes : East US 2 en Virginie et West Europe aux Pays-Bas. Elle comprend la totalité des fonctionnalités d'Elasticsearch Service. Le support technique d'Elastic est actif pour la version bêta. La version définitive arrivera plus tard en 2019 ainsi que l’ajout de niveaux de service de support critique.



Le lancement de la version bêta comprend une période promotionnelle durant laquelle le transfert de données (entrée/sortie/entre les nœuds) et le stockage des snapshots (taille totale du stockage et reqêtes) sont gratuits.



Les équipes d'ingénieurs d'Elastic et de Microsoft ont collaboré pour évaluer et sélectionner soigneusement les VMs optimales pour la prise en charge de divers cas d'usage Elastic selon différents profils de performance, lors de l'exécution d'Elasticsearch Service sur Azure. Cette initiative a abouti à quatre modèles de déploiement pour optimiser Elasticsearch Service sur Azure :



· E/S hautes performances : idéal pour les cas d'usage de recherche ou généraux, ce modèle s'exécute sur les VMs de la série L, qui disposent en local de SSD NVMe optimisés pour les lectures/écritures hautes performances.



· Hot/Warm : une architecture puissante idéale pour les cas d'usage de logging et de séries temporelles. Elle associe les SSD NVMe, pour un accès rapide et un ratio RAM:disque de 1:100, à un stockage HDD pour une conservation prolongée à moindre coût.



· Processeur hautes performances : souvent utilisé pour scripts, calculs, processus d'ingestion ou autres cas d'usage nécessitant du calcul intensif, ce modèle permet de doubler les performances du processeur.



· Grandes capacités de mémoire : offre aux cas d'usage de recherche une option à moindre coût pour les volumes de données restreints.



Prise en main d'Elasticsearch Service sur Azure



Lors de la création d'un déploiement, les utilisateurs existants d'Elasticsearch Service n’ont plus qu’à se connecter et à sélectionner leurs régions Azure, Pour une migration la plus simple possible de charges de travail auto-gérées, consulter la documentation Elastic, ainsi que des informations plus détaillées dans ce webinar.



Elasticsearch Service est disponible sur la marketplace Azure ou sur le site web Elastic. Pour télécharger dès aujourd’hui une version d’essai de 14 jours, Il suffit de fournir une adresse email.