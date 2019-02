Elastic lance la Suite Elastic 6.6, ainsi que la mise à disposition de la fonction d’APM sur Elasticsearchservice et Elastic Cloud Enterprise 2.1

"Avec le lancement de la Suite Elastic 6.6, ainsi que celui d'APM sur Elasticsearch Service et Elastic Cloud Enterprise 2.1, nous sommes ravis de continuer à proposer aux utilisateurs d'énormes avantages", déclare Shay Banon, fondateur et PDG d'Elastic. "Les nouvelles fonctionnalités que nous proposons gratuitement dès l'abonnement de base, à savoir la gestion du cycle de vie des index ou encore le gel des index, vont améliorer l'expérience des utilisateurs, qui pourront stocker et gérer de plus grands volumes de données dans Elasticsearch."



Optimiser l'efficacité opérationnelle grâce à la gestion du cycle de vie des index



Les utilisateurs d'Elasticsearch ont toujours apprécié la grande liberté dont ils disposent pour contrôler l'indexation et le stockage de leurs données, celle-ci leur permettant d'atteindre le juste équilibre entre coûts et performances pour leur cas d'utilisation. Avec la version 6.6, Elasticsearch intègre des fonctionnalités fondamentales qui permettent aux utilisateurs de rendre opérationnels les choix relatifs au cycle de vie de leurs données. La gestion du cycle de vie des index subdivise le cycle de vie en quatre phases ("hot", "warm", "cold" et suppression). L'utilisateur est libre d'en définir et d'en automatiser les règles, ce qui lui permet de contrôler la durée de vie d'un index dans chacune des phases, ainsi que l'ensemble d'actions à lui appliquer selon la phase dans laquelle il se trouve (comme déplacer les données depuis un nœud hot vers un nœud cold, par exemple). La gestion du cycle de vie des index est une fonctionnalité gratuite, disponible avec l'abonnement de base.



Gel des index : de nouvelles capacités de conservation des données à long terme



Elasticsearch 6.6 introduit aussi le gel des index, une fonctionnalité qui réduit drastiquement la quantité de mémoire requise (et donc les caractéristiques matérielles requises), tout en permettant une meilleure rentabilité des recommandations relatives à la taille des données conservées à long terme. Les index gelés peuvent être interrogés de la même manière que les index ouverts. Toutefois, ils troquent la rapidité des requêtes pour une réduction de l'encombrement mémoire.



Les utilisateurs sont toujours en quête d'approches et de méthodes nouvelles, qui leur permettent de maîtriser les dépenses en matériel. À ce chapitre, les index gelés les arment d'un nouvel outil, synonyme de réduction de l'encombrement mémoire et des coûts matériels. Le gel des index est une fonctionnalité gratuite, disponible avec l'abonnement de base.



Données géographiques : accélération de l'indexation et des requêtes grâce aux formes géométriques basées sur l'arborescence Bkd

Continuant sur sa lancée en matière de stockage et de performances, Elasticsearch 6.6 propose désormais les formes géométriques basées sur l'arborescence Bkd, avec, à la clé, une nette amélioration du stockage et des performances lors de l'interrogation des données associées aux formes géométriques. L'intérêt de cette fonctionnalité ? Elle étend les avantages et la plus grande efficacité du format de stockage basé sur l'arborescence Bkd à d'autres types de données et, par extension, à d'autres cas d'utilisation. Les formes géométriques basées sur l'arborescence Bkd font partie des fonctionnalités open source de la Suite Elastic.



Améliorations apportées à Elasticsearch SQL



Bonne nouvelle pour tous les utilisateurs d'Elasticsearch SQL : cette version propose l'interrogation de champs d'adresse IP, la prise en charge native des histogrammes de date, ainsi que la prise en charge des requêtes géométriques. Disponibles avec l'abonnement de base, ces améliorations facilitent la création de graphiques comportant des séries temporelles via Kibana Canvas.



Elastic APM : de nouvelles options de déploiement



Depuis toujours, Elastic tient à laisser les utilisateurs choisir la façon dont ils veulent exploiter la technologie Elastic. Une liberté que les dernières versions étendent à Elastic APM. Les utilisateurs Elastic peuvent donc maintenant ajouter Elastic APM aux déploiements qu'ils exécutent dans Elasticsearch Service ou Elastic Cloud Enterprise. Côté fonctionnalités, le traçage distribué, d'abord lancé en version bêta avec Elastic APM 6.5, fait maintenant partie des fonctionnalités gratuites intégrées à l'abonnement de base. Sans oublier qu'Elastic APM est maintenant compatible avec OpenTracing.



Parmi les autres nouveautés :



· Des tâches de machine learning préconfigurées pour les données Auditbeat, afin de détecter des événements inhabituels dans les données d'audit, notamment des anomalies liées à la sécurité.



· Lancement d'Elastic Cloud Enterprise 2.1, avec prise en charge de la recherche inter-clusters et du filtrage d'adresses IP. Sans oublier les autres bonnes nouvelles de la version 6.6, qui sont disponibles dès aujourd'hui.