Emarsys collabore avec Google Cloud sur des innovations marketing à base d’intelligence artificielle afin de transformer l’analyse prédictive pour ses clients

Emarsys, la plateforme marketing aux solutions clef-en-main adaptées à chaque secteur et aux résultats rapides, annonce le lancement d’un partenariat technologique avec Google Cloud dans le cadre du Partner Advantage Program. Cette collaboration va aider à changer la façon dont l’intelligence artificielle est utilisée dans le secteur du marketing.



Emarsys collabore avec les ingénieurs spécialisés en IA de Google Cloud sur Google Kubernetes Engine afin d’améliorer la plateforme de marketing digital d'Emarsys en intégrant des analyses et modèles d'IA en temps réel. Des prévisions instantanées à la date du jour proviendront ainsi de 1,4 milliard d’utilisateurs. Cela permettra aux clients d'Emarsys de s’adapter instantanément au comportement des consommateurs, et par conséquent décuplera la portée de leurs efforts marketing.



L'intelligence artificielle fait partie intégrante de la plateforme marketing d'Emarsys. De cette façon, plus besoin d'une plateforme de donnée client distincte pour chaque tâche, à savoir la collecte, l'unification, l'augmentation et la segmentation. Par conséquent, le coût total de propriété s’en trouve réduit. La solution prédictive riche en intelligence artificielle aide déjà plus de 2 500 entreprises à décupler le revenu et à accélérer la croissance de leur chiffre d'affaires. Google Cloud permet à Emarsys de construire une plateforme de données et d'intelligence artificielle évolutive qui fournit des informations pertinentes et exploitables en temps réel.



Ayant beaucoup plus accès à de la Data que jamais auparavant, les entreprises n’ont jamais été aussi bien placées pour adopter des méthodes marketing de précision, et pour cibler la bonne personne au bon moment. Jusqu’ici les marketeurs issu du e-commerce et retail se contentés de réagir face aux interactions avec le consommateur, ou en cas d’événements.



Cette limitation a rendu difficile le fait pour les spécialistes du marketing de personnaliser le contenu, les offres et le calendrier des communications avant que les événements ne se produisent réellement, avec à la clef des expériences clients largement perfectibles. Il est également difficile pour les marketeurs de prédire la valeur de long-terme des contacts individuels et des permutations entre différents segments, mais aussi de prédire le potentiel de revenu, que ce soit pour ces segments ou pour le business.



Le travail qu’Emarsys entame avec Google Cloud marque véritablement le lancement d’une nouvelle ère marketing.



« Avec Google Cloud, nous avons pu construire une véritable plateforme de données en temps réel. Auparavant, le traitement quotidien des données par lots constituait la norme. Désormais, si un événement se produit, les actions marketing peuvent être exécutées en quelques secondes et nos clients peuvent réagir immédiatement. Cela nous rend très compétitifs sur notre marché », déclare Pierre Dunoyer de Segonzac, Directeur Général France d’Emarsys.



La solution marketing d'Emarsys intègre une plateforme de données client avec une plateforme sous-jacente de prédiction de l'IA intégrée à la structure de la solution, ainsi que des capacités d'automatisation des canaux, le tout dans une seule solution. Les tactiques clef-en-main basées sur l'intelligence artificielle sont paramétrées pour intégrer la logique métier, en vue de personnaliser le plus possible les communications – en mode one-to-one.



« L’intelligence artificielle se rapproche le plus de la solution miracle tant attendue par les spécialistes du marketing pour résoudre les problèmes évoqués ci-dessus. Mais elle ne livrera des résultats efficaces pour le secteur du e-commerce et du retail qu’à la condition d’être une solution marketing de bout en bout, tous canaux confondus, et concernant tous les cas d'utilisation, de personnalisation et de données. De plus, les données, la connaissance commerciale et les algorithmes doivent fonctionner à l'unisson pour que les entreprises puissent adopter l'IA. La technologie fonctionne mieux avec un flux continu de données entrantes saines et d’algorithmes auto-apprenants », poursuit Pierre Dunoyer de Segonzac.



Emarsys a également fait équipe avec Aliz, partenaire de Google Cloud, qui a aidé Emarsys à naviguer dans l'écosystème Google Cloud afin de trouver les bons produits. Emarsys continue de travailler avec Aliz et Google Cloud pour explorer d'autres produits tels que Google Cloud BigQuery ML et TensorFlow, dans un but d’amélioration continue de ses processus IA.