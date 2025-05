En France, le data streaming passe de la promesse à l’impératif stratégique

Face à la pression économique, à la montée en puissance de l’IA et à la fragmentation des systèmes IT, les entreprises françaises misent sur les plateformes de streaming de données pour reprendre le contrôle.



Confluent, le pionnier du streaming de données, dévoile aujourd’hui les résultats de son 4e rapport annuel Data Streaming Report*. L’étude révèle une transformation stratégique : en France, le data streaming n’est plus perçu comme une technologie d’innovation, mais comme un levier opérationnel essentiel à la maîtrise de l’IA et à la simplification des architectures IT.



« Ce que l’on constate en France, c’est une évolution rapide de la perception du data streaming. Longtemps vu comme une technologie innovante, il devient aujourd’hui un socle de résilience et de performance pour les entreprises françaises. Dans un paysage numérique de plus en plus fragmenté, les plateformes de streaming jouent un rôle clé pour garantir la qualité, l’accessibilité et la gouvernance des données, des prérequis incontournables pour faire de l’IA un levier réellement opérationnel » déclare Niki Hubaut, Country Leader France chez Confluent.



Le streaming de données, catalyseur de l'IA en France



La France accélère sa structuration autour de l’IA, comme en témoigne le Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle organisé à Paris en février 2025. Le streaming de données émerge comme l’un des piliers invisibles de cette transformation.



Selon l’étude :

75 % des répondants français estiment qu’une plateforme de data streaming doit permettre une intégration fluide avec les technologies IA/ML — un prérequis devenu critique pour industrialiser l’IA.

93,5 % identifient au moins un frein majeur à l’adoption de l’IA, lié notamment à la fragmentation des données, au manque de compétences spécialisées, ou à la traçabilité et qualité des données.



Un levier pour la simplification des architectures IT



Face à l’empilement des systèmes, le streaming de données offre une réponse pragmatique pour reprendre le contrôle des flux et réduire la dette technique.

Seules 51 % des entreprises françaises ont déjà déployé le streaming dans des systèmes critiques, contre 60 % dans le reste du monde.

Cette adoption plus prudente reflète un marché qui évolue vers une industrialisation progressive, centrée sur l'efficacité.



Contexte économique et budgétaire en France



La publication du rapport coïncide avec un contexte de rationalisation budgétaire, marqué par des restrictions sur les dispositifs d’aide à l’innovation (CIR, CII) et un besoin accru de rentabilité des investissements technologiques.



Dans ce cadre, le streaming de données se positionne comme un levier de simplification, de gouvernance et d'efficacité opérationnelle, au service de l’IA, mais aussi de la performance globale.



Chiffres clés du Data Streaming Report 2025 :

35 % des répondants français considèrent l’alimentation des systèmes d’IA avec des données en temps réel, fiables et contextualisées comme un levier clé du data streaming (contre 87 % à l’échelle mondiale).

84 % des répondants français classent le data streaming parmi leurs priorités stratégiques (contre 86 % dans le monde), dont 38 % qui en font une priorité majeure.

38 % des entreprises françaises déclarent avoir obtenu un retour sur investissement d’au moins 5 fois leurs investissements en streaming (contre 44 % dans le monde, et 41 % en 2024).

98,5 % des répondants français constatent au moins un bénéfice lié à une approche “shift left” du traitement et de la gouvernance des données (contre 81 % des décideurs IT dans le monde).