Energisme à la conquête du marché européen

Pour la pépite française de l’intelligence énergétique, lauréate 2017 du prix Bpifrance de l’innovation numérique, l’ouverture d’un bureau en Italie s’inscrit dans une stratégie de déploiement de la plateforme logicielle Energisme sur le marché européen.



Comme le montre le plan énergétique national présenté en novembre dernier par les ministères du Développement Economique et de l’Environnement italiens, l’efficacité énergétique du pays sera d’une importance primordiale pour les dix prochaines années. Les actions d’améliorations concerneront à la fois le secteur tertiaire et industriel. Dans ce grand plan décennal, le gouvernement prévoit également la mise en place de solutions automatisées de pilotage des dépenses énergétiques, pour lesquelles la plateforme logicielle Energisme est déjà leader sur le marché français.



Thierry Chambon, président d’Energisme, confirme ce positionnement : « L’apport des nouvelles technologies à la gestion énergétique en Italie sera considérable. En automatisant le suivi des consommations d’énergie du parc, Energisme va permettre aux gestionnaires de se concentrer sur la valorisation des données pour, in fine, prendre le contrôle de leur consommation et réduire leurs coûts. »



La plateforme logicielle Energisme est déjà utilisée à l’international grâce à l’implantation des clients d’Energisme dans une douzaine de pays, comme l’Allemagne, l’Espagne ou encore la Nouvelle-Calédonie. Le groupe PERIAL utilisera ainsi Energisme pour monitorer les bureaux du siège social de PSA à Milan, rachetés par PERIAL Asset Management.



Pour Matteo Galleta, directeur du bureau italien; « ouvrir les locaux de notre entreprise en Italie nous permet d’être au plus proche des besoins de nos clients locaux, mais également d’accompagner nos clients présents à l’international. »



Par son développement international, l’entreprise Energisme renforce également son écosystème de partenaires. Pour Thierry Chambon, « cet écosystème nous permet d’accompagner nos clients de la collecte de données énergétiques à l’aide à la prise de décision. C’est pourquoi nous sommes très heureux d’annoncer notre partenariat avec la société Agatos Energia, du Groupe Agatos SpA cotée en bourse, et spécialiste dans les projets en énergies renouvelables et efficacité énergétique, ainsi qu’avec le bureau d’études 3i Engineering. »