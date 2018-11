Enfin un livre sur les travaux de Data Storytelling de Charles-Joseph Minard !

Enfin un livre sur le "Léonard de Vinci" de la Dataviz : Charles Joseph Minard.... Livre écrit par une allemande et publié par des presses universitaires américaines Novateur par ses travaux statistiques via des cartes figuratives et des tableaux graphiques et des visualisations statistiques (on dit « Dataviz » de nos jours), il a toujours été en avance (il était reçu à l’école Polytechnique à 15 ans). Parce qu’ensuite il alla à l’École des ponts et chaussées (dont il deviendra un des professeurs et où il aurait souhaité la création d’une chaire d’économie politique, en liaison avec Jean-Baptiste Say qu'il fréquentait), il se familiarisa avec le dessin pour concevoir de grands travaux publics.C’est la maîtrise de cet art de la visualisation des données (il n’y avait pas d’ordinateurs pour recommencer de nouvelles ébauches) qui lui permis de dessiner le célèbrissime graphique « Campagne de Russie » montrant comment s’est déroulée cette défaite des armées napoléoniennes, en présentant une carte multi-dimensionnelle (géographique, temporelle, d’effectif, de température…) où le froid (qu’on appelle en France, le Général Hiver) a été le pire adversaire, aidé par l’inadaptation des armées de Napoléon, devant se battre en plus contre la faim et les maladies (transmises via les vêtements et couvertures pris sur les soldats vaincus par les maladies et achevés par le froid)... et on peut voir que la bataille de la Bérézina est une victoire française, au prix du sacrifice des pontonniers du Général Eblé.