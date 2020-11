Enreach ajoute l'IA conversationnelle avancée à son portefeuille avec l'acquisition de Botsquad

L'IA conversationnelle étant un marché en pleine expansion, les fondateurs de Botsquad ont réussi à se forger une réputation avec la fourniture de solutions de chatbot omnicanal à une grande variété de clients. Grâce à Enreach, cette expérience d'IA conversationnelle est maintenant disponible pour le marché des PME sous forme de solution clé en main. La plateforme Botsquad permet aux partenaires et aux clients de mettre rapidement en place des systèmes sophistiqués avec des composants pré-configurés, via un modèle en ligne convivial basé sur le langage de configuration open source Bubblescript développé par la société.



Stijn Nijhuis, PDG d’Enreach, explique : "Sur le marché de l'IA conversationnelle, Botsquad s’est forgée une solide réputation en matière de performance et de convivialité, et s'inscrit parfaitement dans notre stratégie « buy & build» pour devenir le leader du marché des communications unifiées en Europe. Bien que très sophistiquée, la technologie de Botsquad est simple et économique à mettre en œuvre, et offre une meilleure expérience utilisateur que celle de ses concurrents, tout en étant à la base du potentiel plus vaste que constitue l'IA vocale".



Formée en 2017, l'équipe de Botsquad apporte 20 ans d'expérience dans l'IA conversationnelle pour le chat, la voix et les applications. La technologie de pointe de Botsquad fournit une base solide pour les applications conversationnelles, des SVI intelligents jusqu’au service clientèle basé sur le chat. Avant l'acquisition, Botsquad et Enreach avaient déjà collaboré à la fourniture d'une IA conversationnelle pour un client commun.



Anne Bakker, co-fondatrice de Botsquad, ajoute : "Cette acquisition va nous permettre de travailler avec Enreach pour libérer un potentiel de marché considérable dans toute l'Europe, qui profite aux clients existants et aux nouveaux clients du groupe. L'alliance entre notre plateforme d'IA conversationnelle avancée et la puissance de commercialisation d'Enreach est une combinaison gagnante."



La voix et au-delà



Enreach intègrera la technologie de chat de Botsquad dans ses produits existants de Cloud PBX et de centres de contact dans le cloud, donnant ainsi aux clients un accès facile et instantané à des options de chat avancées et flexibles. Dans une prochaine étape, les équipes de développement de Botsquad et d'Enreach collaboreront à la mise au point de capacités supplémentaires de voix sur IP qui génèreront à leur tour de nouvelles opportunités pour les partenaires et les clients d'Enreach. Les systèmes SVI numériques traditionnels peuvent par exemple être mis à niveau pour permettre aux clients d'avoir des conversations beaucoup plus fluides et plus naturelles plutôt que de devoir sélectionner des choix numérotés ou d'être limités à des options de réponses vocales restreintes. Parmi les autres exemples d'avantages de l'IA vocale conversationnelle, on recense de meilleures enquêtes de satisfaction des usagers, des messageries vocales et des systèmes de contrôle de présence automatiques plus intelligents, ainsi que des solutions de réservation basées sur la voix plus sophistiquées. L'intégration de l'IA conversationnelle avancée dans le portefeuille d'Enreach créera également de nouvelles opportunités dans les marchés verticaux, tels que les soins de santé, le commerce de détail, les transports et les voyages