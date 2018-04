Esri et Alibaba Cloud collaborent actuellement pour offrir aux utilisateurs cloud des technologies de localisation intelligente améliorées

Esri, leader mondial dans le secteur des analyses spatiales, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de collaboration avec Alibaba Cloud, division spécialisée dans l'informatique en nuage d'Alibaba Group. Cet accord permettra aux deux organisations de délivrer des options améliorées pour les clients souhaitant appliquer leur technologie Esri sur Alibaba Cloud.



Jack Dangermond, président et fondateur d'Esri, a décrit cet accord à la fois comme la reconnaissance de mises en œuvre réussies et comme la vision partagée selon laquelle la localisation intelligente des infrastructures cloud constituait un élément crucial pour répondre aux besoins des clients et résoudre les problèmes du monde réel – notamment les clients ayant besoin de capacités évolutives en termes d'informatique, de stockage et de mise en réseau.



« Nous avons constaté que nos clients avaient obtenu des résultats exceptionnels avec la technologie Esri dans Alibaba Cloud », a déclaré Dangermond. « Ceci a été rendu possible grâce au fait que les deux organisations ont développé une technologie interopérable et compatible, sur la base des normes sectorielles. Cet accord va désormais permettre à nos ingénieurs de collaborer ensemble sur des initiatives communes, qui délivreront la prochaine vague d'innovation dans le domaine de la localisation intelligente sur le cloud. »



En tant qu'unique distributeur d'Esri autorisé en Chine continentale, Esri China a fait ses preuves en aidant les clients à appliquer la technologie Esri sur Alibaba Cloud. Le Ningxia Land and Resources Bureau a bâti sa propre plateforme de données géospatiales de base en utilisant la technologie ArcGIS Enterprise d'Esri sur Alibaba Cloud. Ce client a fusionné ses données cartographiques électroniques, son imagerie, ses sondages et ses données en 3 dimensions en un catalogue centralisé, qui est utilisé par toutes les divisions et tous les niveaux du gouvernement de la région autonome du Ningxia.



Frances Ho, présidente d'Esri China, a constaté la migration rapide des capacités de la localisation intelligente vers les infrastructures cloud, et estime que cette tendance va se poursuivre. « Actuellement, les organisations adoptent rapidement des systèmes d'information géographique (SIG), et les associent aux capacités de la technologie cloud », a déclaré Mme Ho. « Nos utilisateurs s'appuient d'ores et déjà sur ArcGIS Enterprise et Alibaba Cloud pour y parvenir de manière fiable et efficace, en recourant à l'innovation de classe mondiale de nos experts en SIG en Chine, aux États-Unis, et à travers le monde. »