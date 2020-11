Etude : 70% des cadres supérieurs cherchent des employés compétents en automatisation et en IA

L’automatisation et les outils d’IA devenant de plus en plus courants dans les entreprises, le sondage de UiPath réalisé en Octobre 2020, a cherché à comprendre à quel point il est important pour les dirigeants d’entreprise que leurs employés – même ceux qui occupent des fonctions non-techniques – possèdent des compétences en matière d’automatisation et d’IA. L’étude a révélé que :

Les compétences en automatisation et en IA sont de plus en plus essentielles pour tous les employés, quelle que soit leur fonction. La plupart des cadres interrogés (70 %) estiment qu'il est important que les employés qui occupent des fonctions non techniques aient une connaissance pratique de l'automatisation et des outils d'IA. L'enquête a révélé que 94% des personnes occupant des fonctions non techniques au sein des organisations des répondants interagissent déjà avec les technologies d'automatisation et d'IA d’une façon ou d’une autre.

Les employés ayant des compétences en automatisation et en IA amélioreront leur progression de carrière. 43% des cadres interrogés pensent que les compétences en automatisation et en IA peuvent augmenter les responsabilités des employés ; 64 % disent que ces compétences peuvent augmenter le salaire des employés ; et 67% disent qu'elles peuvent donner aux employés davantage de possibilités de progression au sein de leur organisation.

L'automatisation et l'IA seront une nécessité pour les emplois de demain, selon 83 % des cadres interrogés. La pandémie n'a fait qu'accentuer cette nécessité, 82% d'entre eux estimant que la pandémie et le télétravail ont accru la nécessité pour les employés et les candidats d'avoir une connaissance pratique de l'IA et de l'automatisation.

Les compétences en automatisation et en IA étant très demandées, les programmes de formation et de reconversion sont de plus en plus indispensables.



L'automatisation et la formation à l'IA doivent être prioritaires afin que les employés puissent acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir sur le lieu de travail. Les compétences que les cadres interrogés exigent aujourd'hui complètent une précédente étude UiPath réalisée sur 4 500 employés de bureau dans le monde, qui avait révélé que 91 % des travailleurs interrogés estimaient que leurs employeurs devraient être plus disposés à investir dans des formations numériques et technologiques pour que leurs employés puissent réussir dans leur travail.



UiPath est engagé dans la formation, le perfectionnement et la reconversion des travailleurs techniques et non techniques. Elle a cultivé une communauté florissante de développeurs dans le monde entier qui bénéficient de la philosophie de l'entreprise visant à démocratiser la RPA en rendant ses logiciels facilement accessibles en ligne et en offrant une formation avancée et une certification par l'intermédiaire de UiPath Academy. Grâce à sa plateforme d'éducation en ligne, UiPath Academic Alliance, la société propose également des programmes d'études et des logiciels RPA entièrement fonctionnels, au niveau de l'entreprise, à des institutions du monde entier.