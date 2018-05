Etude Gartner 2018 ‘Critical Capabilities for Analytics and Business Intelligence Platforms’ : Birst se situe en tête du classement

Birst, une société du groupe Infor, leader en matière de Business Intelligence (BI) Cloud et d'applications analytiques professionnelles, annonce avoir obtenu cinq des meilleures notes concernant chacune des cinq catégories d'usage étudiées (et comparées entre 22 vendeurs) dans le cadre de l’étude ‘Critical Capabilities for Analytics and Business Intelligence Platforms’ réalisée par Gartner et publiée le 7 mai dernier.



Birst obtient ainsi, pour la deuxième année consécutive, la meilleure note concernant la catégorie d'usage ‘OEM ou Embedded BI’ (4.41 sur 5) et, pour la troisième année consécutive, la meilleure note pour la catégorie d'usage ‘Extranet Deployment’ (4.21 sur 5).



« Nous sommes ravis d'être une fois de plus plébiscités par le Gartner », déclare Brad Peters, ‘Senior Vice President’ et ‘General Manager’ de Birst, une société Infor. « Nous sommes convaincus que les notes que nous avons obtenues, relatives aux cinq catégories d'usage que Gartner a évaluées au sein de son étude, témoignent du fait que la plate-forme analytique évoluée de Birst est particulièrement bien adaptée pour aider les entreprises à mieux comprendre et optimiser leurs processus métier les plus complexes. »



Cette étude est directement liée au rapport ‘Magic Quadrant’ du Gartner, qui évalue chaque année les différents vendeurs sur la base de 15 critères relatifs à leur capacité d’exécution et à la complétude de leur vision.



« Birst réunit des équipes et des applications centralisées et décentralisées, accélérant ainsi le processus laborieux et fastidieux qui consiste à proposer des fonctionnalités analytiques à tous les niveaux de l'entreprise », explique Brad Peters. « Notre plateforme est conçue à partir d'une technologie de machine learning et d'automatisation intelligente », qui réduit l'intervention humaine. Nous pensons que des fonctionnalités analytiques renforcées constituent le prochain point de disruption en matière de BI et, plus largement, d'analytique. Grâce à une architecture cloud moderne (éliminant les tâches traditionnelles sur site), à une capacité de réutilisation des métadonnées (pour un développement plus efficace et plus productif) et à une expérience utilisateur évoluée (dotée de capacités de mobilité avancées), Birst est aujourd’hui en mesure de proposer aux entreprises toujours plus de valeur et plus rapidement, comparativement aux autres solutions de type traditionnel. »



Selon l’étude Gartner, « les plateformes analytiques et de business intelligence (A & BI) vont bien au-delà de la visualisation des données et des tableaux de bord ; elles englobent des analyses renforcées et évoluées. Les leaders en matière de données et d'analyse devraient ainsi permettre à un plus grand nombre d'utilisateurs de disposer de nouvelles fonctionnalités étendues, afin de rentabiliser au mieux leurs investissements. »



De plus, le rapport indique que « les plateformes A & BI mettent en évidence des différences importantes en termes de fonctionnalités, notamment au niveau de la prise en charge de la complexité des modèles d'analyse et de données. »



Birst est une véritable solution SaaS (Software-as-a-Service), qui repose sur une architecture cloud multi-tenant et de nouvelle génération permettant de déployer de postes BI virtuels, de virtualiser des données et des métadonnées, de fédérer des modèles sémantiques entre postes virtuels et d'automatiser les tâches manuelles. L'approche unique d'analyse en réseau de Birst apporte rapidité, ‘libre-service’ et agilité aux utilisateurs professionnels les plus exigeants, tout en garantissant l'échelle et le niveau de sécurité et de gouvernance nécessaires dans le cadre des normes les plus strictes.