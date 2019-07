Everwin enrichit ses offres avec une solution d'analyse de données métiers en partenariat avec Qlik

Everwin, éditeur de logiciels pour les sociétés de services, annonce la signature d’un accord de partenariat avec Qlik pour proposer à ses clients une solution d’analyse de données métiers. Intégrée à ses offres CRM et ERP, cette solution permettra d’exploiter toute la valeur ajoutée de l’information.



Pour toujours mieux accompagner ses 3 500 clients sociétés de services, Everwin a souhaité leur donner la possibilité d’approfondir l’analyse des données issues de son CRM Everwin CXM et de ses ERP Everwin SX, GX et verticalisations. C’est pourquoi Everwin a intégré une solution de Business Intelligence à ses offres pour compléter les fonctionnalités existantes de rapports et tableaux de bord.



« Pour aider nos clients à tirer parti des données pour en extraire toute la valeur, nous avons voulu intégrer dans nos offres une brique de Business Intelligence. C’est le sens du partenariat que nous avons conclu avec Qlik, société reconnue internationalement dans le monde de la Business Intelligence*. », indique Tony Pénochet, Président d’Everwin.



Le choix d’un partenaire avec une vraie politique OEM et une technologie de pointe

Avant de lancer la consultation auprès des partenaires potentiels, Everwin a défini des critères de choix. Ainsi la solution devait être :

- compatible avec l’ensemble de la gamme de produits (logiciel de gestion de la relation client et logiciels de gestion d’affaires),

- adaptée à la tarification des offres Everwin pour pouvoir l’inclure dans celles-ci

- facilement accessible, sans contrainte supplémentaire d’achat d’autres logiciels.



« Après avoir étudié les solutions d’une dizaine d’acteurs de la BI, nous avons présélectionné les trois qui semblaient correspondre à notre cahier des charges et les avons rencontrés. Le choix de Qlik s’est imposé pour deux raisons principales :

- c’était le seul à disposer d’une réelle politique OEM (Original Equipment Manufacturer) nous permettant d’incorporer la solution dans nos logiciels.

- La technologie du produit nous a beaucoup plu : c’était le seul à disposer d’un moteur associatif unique et breveté, qui permet de travailler en mode associatif et non pas en mode requêtage. », explique Tony Pénochet.



Une technologie unique, plus proche du fonctionnement humain

Le mode associatif est beaucoup plus proche du fonctionnement humain : quand on pose une question, on veut connaître la réponse et la "non réponse". Par exemple, quand on se demande qui est venu à un événement, on veut également savoir qui n’est pas venu de façon à analyser et essayer de comprendre pourquoi certains ne sont pas venus.



Le mode associatif est donc plus rapide et plus évident. Il permet de dérouler une réflexion complète sans multiplier le nombre de requêtes, comme ce serait le cas en mode requêtage traditionnel fonctionnant par exclusion. Le mode associatif est également plus facile à maintenir en cas de gros volumes de données.



« La puissance de la technologie Qlik permet une visualisation claire et dynamique des données. De plus, elle offre aux utilisateurs une autonomie importante dans leurs analyses. Le partage de l’information est enfin plus simple et plus efficace. » précise Alexandre EPAIN, Responsable du pôle Business Intelligence chez Everwin.



Convertir plus de 1 500 PME à la Business Intelligence d’ici 2022

Pour fournir une solution d’analyse de données métiers clé en main à ses clients, Everwin s’est d’abord concentré sur quelques domaines à savoir : les ventes, la gestion d’affaires et les ressources humaines. D’autres jeux de données conçus pour les sociétés de services suivront prochainement. En effet, un pôle Business Intelligence a été créé avec une équipe dédiée, chargée de faire évoluer le produit.



Des clients Everwin ont été beta testeurs de la solution qui a également été confrontée à des experts de Qlik.

« Nos experts ont personnalisé les formations Qlik Sense pour s’adapter à chaque métier : les développeurs Everwin qui intègrent Qlik Sense aux produits Everwin CXM, GX et SX, maiségalement les consultants et le support Everwin pour qu’ils soient en mesure d’accompagner leurs clients de manière autonome. », explique Stéphane Briffod, Directeur Avant-Vente chez Qlik.



« Dans les 3 ans, nous espérons que plus de la moitié de notre parc client aura acquis cette fonctionnalité. Tout comme nous avions intégré Microsoft SQL à nos solutions il y a bientôt 25 ans, alors que c’était une technologie réservée aux plus grandes sociétés, nous voulons faire de même aujourd’hui en proposant Qlik à tous nos clients PME prestataires de services. Pour capitaliser sur notre savoir-faire, nous proposerons également début 2020 des services complémentaires en termes de Business Intelligence. », conclut Tony Pénochet.







* Qlik a été nommé Leader dans le 2019 Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms (Gartner 2019 Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms, Cindi Howson, James Richardson, Rita Sallam, and Austin Kronz, February 11, 2019).