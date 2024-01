Finastra s'appuie sur Databricks pour améliorer ses capacités de développement de produits et d'IA

Finastra, fournisseur mondial d'applications logicielles pour les services et les marchés financiers, annonce aujourd’hui sa collaboration avec Databricks, société de données et d'IA, pour fournir davantage de solutions et de services à valeur ajoutée à ses clients et partenaires du monde entier. Cette collaboration permet à Finastra de faciliter l'accès à ses données et de leur apporter une plus-value grâce à l'IA et des capacités d'IA générative (Gen AI). Elle contribue également à améliorer la qualité, les performances et la sécurité des produits développés tout en réduisant les délais de mise sur le marché.



À l'aide de Databricks, Finastra a pu déployer une plateforme de données pour ses développeurs : Secure Zone. Cet outil est conçu pour l'ingestion et l'ingénierie de données de production, ainsi que pour l’exploration de lots de données volumineux en temps réel. Les équipes peuvent ainsi expérimenter et développer des prototypes de solutions basées sur l’IA (traditionnelle ou générative) et des modèles de production avec des capacités de surveillance complètes. En outre, elles peuvent utiliser les modèles de langage pour diverses tâches telles que la génération de contenu, le résumé, la recherche sémantique et la traduction de code.



Les clients de Finastra peuvent également accéder à Secure Zone afin de créer des data product et des modèles robustes à l’aide de jeux de données existants et de modèles pré-entraînés, tout en bénéficiant de l'expertise technologique de Finastra.



« Nous pensons que les données et l'IA sont les moteurs clés de l'innovation, c’est pourquoi nous nous engageons à fournir les meilleures solutions à nos clients », déclare Alexander Borsuk, ingénieur en chef des données chez Finastra. « Notre collaboration avec Databricks nous permet de développer des produits axés sur les données de manière plus efficace au sein de toutes nos unités commerciales. Nos clients peuvent également accéder rapidement à nos ensembles de données via la fonctionnalité Delta Sharing de Databricks pour créer leurs propres produits. À travers cette initiative, nous continuons à soutenir l’innovation dans le secteur des services financiers en tirant partie de plateformes ouvertes du cloud, de l’apprentissage automatique (ML), de l’IA générative et de l’analytique avancé. »



Selon la récente enquête Financial services State of the Nation 2023 de Finastra, plus de quatre décideurs sur cinq (83 %) déclarent s’intéresser à l'IA générative et 26% ont déjà mis en œuvre cette technologie au sein de leur organisation. À cet égard, Finastra fournit désormais une solution clé en main pour répondre à la demande et aux besoins de ses clients en matière d’IA générative.



Finastra, qui fait de l’IA générative un levier clé pour enrichir le savoir-faire de ses collaborateurs et améliorer la productivité, a également mis à leur disposition Bing Entreprise Chat, et fait partie du programme d'accès anticipé Microsoft 365 Copilot.



« En unifiant le reporting, l'analyse et l'IA avec la plateforme Databricks, Finastra est en mesure de rationaliser considérablement le développement de ses solutions, de renforcer son offre de produits et d'offrir de meilleures expériences à ses clients » déclare Junta Nakai, vice-président mondial des services financiers chez Databricks. « Nous sommes impatients de développer de nouveaux cas d’usage et d'offrir toujours plus de valeur aux utilisateurs finaux. »