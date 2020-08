Forbes : La migration Cloud de MongoDB permet à la plus grande marque de médias au monde de continuer à établir des normes en matière d'innovation numérique

Le COVID et le Cloud



Faisons un bond dans le temps, c’est-à-dire deux ans plus tard en février 2020, à l’aube de la pandémie qui s’est avérée être l’un des plus grands bouleversements de cette génération et une crise pour presque toutes les entreprises. Pour avoir plus de contexte sur la transformation numérique de Forbes, Vadim avait insisté sur des délais « très courts ». La première étape de la migration vers le cloud s'était déjà achevée fin 2019 et n'avait pris que six mois.



La pièce maîtresse de cette migration était le passage au service de base de données Cloud MongoDB Atlas, hébergé sur Google Cloud. Mais avant de tout mettre en ligne, Forbes a fait quelque chose que trop peu d'entreprises font : des essais, des essais et encore des essais.



C'est au cours de cette phase de tests de charge et d'assurance qualité (QA) que Forbes a découvert un incident critique : une latence beaucoup trop élevée entre le centre de données et le Cloud avait été détectée. L'aller-retour pour l'accès aux données aurait été si lent que l'effet multiplicateur qui en aurait résulté aurait créé une expérience terrible pour les utilisateurs. Afin de résoudre ce problème, l’entreprise a conçu un déploiement progressif en décomposant le transfert de services de manière à ce que les applications et les bases de données principales se déplacent toutes en une seule fois.



Une fois cette solution mise en place, l'équipe a utilisé la nouvelle infrastructure pour créer une couche d'abstraction afin que la plupart des services ne touchent jamais directement la base de données. Forbes utilise à la place un service intermédiaire, appelé API de contenu. L'API fournit une API (« Interface de Programmation Applicative ») stable en plus des structures de données plus fluides hébergées dans l'Atlas MongoDB. Cela permet de découpler le format des données utilisé en fonction des besoins des services qui les utilisent. Les services ne sont plus liés au schéma de données. Apportez une modification à un endroit d’une structure de données et elle n’impactera rien (ni personne) d’autre dans son organisation.



"Nous étions maintenant suffisamment préoccupés pour nous concentrer uniquement sur la livraison de la valeur" explique Vadim Supitskiy. Les développeurs ne devaient plus passer de temps à entretenir, gérer et approvisionner l'infrastructure.



La nouvelle infrastructure a aussitôt été testée.



Tout d'abord, un pic d’affluence a pu être observé. En plus des chiffres records de la fin 2019, la pandémie a entraîné une nouvelle augmentation de l'utilisation, atteignant un nouveau record de trafic avec 121 millions d'utilisateurs en mai. Le site web et l'expérience du lecteur n'ont jamais faibli. Ensuite, l'entreprise a voulu capitaliser sur cet intérêt accru et mettre en place de nouvelles fonctionnalités destinées aux clients. Libérés de la nécessité de se concentrer sur la valeur, les développeurs ont aidé Forbes à lancer sept nouvelles newsletters qui ont augmenté le taux d'abonnement de 28 %, une mesure commerciale clé. De nouveaux forums, de nouveaux produits vidéo et le doublement de la taille de l'équipe chargée des actualités de dernière minute ont également été mis en place.



Un apprentissage automatique pour les journalistes



La combinaison d’Atlas MongoDB au sein de l'architecture de micro-services d’origine de Google Cloud s'est également avérée être un choix judicieux. Tout d'abord, le moteur Kubernetes de Google Cloud a rendu plus facile la coordination de la masse de plus de 50 microservices de Forbes. (Des bases de code ciblées et autonomes qui permettent à chaque service d'être facilement compris, modifié rapidement indépendamment d'autres services, et d'être construit avec la meilleure technologie pour la tâche). Deuxièmement, Atlas a également pu travailler en toute transparence avec la suite de services Google Cloud afin de construire des outils encore plus puissants pour ses rédacteurs.



En avril, Forbes a introduit un moteur de recommandation d'articles tendance pour les journalistes. Ce moteur arpente le web pour trouver des articles tendances et emploie l'apprentissage automatique de Google Cloud pour faire des suggestions aux collaborateurs appropriés, soit par le biais d'un robot Slack, soit par le SGC personnalisé (le SGC lui-même avait été réécrit en 2019 pour devenir une plateforme davantage axée sur l'intelligence artificielle et l'analyse). Comme tout ce qui se passe chez Forbes, le moteur est encore soumis à de lourds tests, mais il s'est tout de suite avéré utile à l'équipe éditoriale et au réseau de collaborateurs de Forbes.



Des développeurs entrepreneuriaux



L'équipe de développement de Forbes est aussi entreprenante que les personnes qui ornent les couvertures de son magazine ou sa page d'accueil. Elle sait que les migrations et les innovations dans le nuage ne sont pas plus importantes que les résultats commerciaux qu'elles génèrent.



La migration Cloud de Forbes a permis une amélioration de 58 % de la vitesse de fabrication et le cycle de publication s'est amélioré de 2 à 10 fois (selon le service). D'autres gains d'efficacité liés à la migration ont permis de réduire de 25 % le coût total de possession.



Forbes se tourne déjà vers la prochaine génération d'édition. La nouvelle infrastructure Cloud sera immédiatement chargée de permettre une meilleure personnalisation, une plus grande fidélité et une gestion de données de première partie.



"La transformation numérique n'est jamais terminée", souligne Vadim Supitskiy. Des propos difficiles à contester, étant donné que cette dernière a commencé il y a 25 ans.