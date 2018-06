ForePaaS annonce l’extension de sa Marketplace aux domaines de l’Intelligence Artificielle et du Machine Learning

ForePaaS, la plateforme d’analytics qui accélère les projets data des entreprises annonce aujourd’hui l’extension de sa marketplace aux domaines de l’Intelligence Artificielle et du Machine Learning.



La Marketplace de ForePaaS

Composant essentiel de la plateforme, la marketplace regroupe plusieurs centaines d’outils, modèles, templates etc. qui permettent aux clients de ForePaaS de gagner du temps dans la création de leurs applications analytiques : intégration “drag & drop” de nouvelles sources de données, création accélérée d’interface utilisateurs spécifiques, conception de tableaux de bord variés, intégration de composants logiciels, etc.



Extension aux domaines AI/ML

Avec cette ouverture, ForePaaS permet aux entreprises d’accélérer et d’enrichir encore davantage le déploiement de leurs outils et solutions d’analyse Big Data :

Mise à disposition d’un portefeuille de solutions logicielles du marché spécifiquement préconfigurées pour la plateforme

Simplification de l’intégration de solutions « maisons » sur-mesure développées, par exemple, en R, Python ou Scala

Automatisation du déploiement des outils d’au sein de la plateforme ForePaaS et de l’intégration avec les autres briques de la solution analytique

Suivi continu des performances des moteurs d’Intelligence Artificielle utilisés



Cette marketplace permettra aux entreprises d’intégrer dans un environnement analytique industriel et sécurisé l’ensemble des composantes d’une solution d’intelligence artificielle



Entraînement continu d’un modèle de Machine Learning en s'appuyant sur les données hébergées dans la plateforme

Import de modèles experts d’ores et déjà entrainés

Exécution confinée à l’intérieur de ForePaaS de moteurs d’IA entrainés et/ou importés





La plateforme d’analytics de ForePaaS : trois atouts essentiels pour les entreprises

Dans un contexte hyper sensible sur la propriété de la donnée et en écho aux ambitions affirmées dans le domaine de l’intelligence artificielle, ForePaaS se positionne comme la solution unique pour les grandes entreprises en leur garantissant :

L’accélération de leurs projets Big Data grâce à un ensemble d’outils d’industrialisation des processus d’administration et de déploiement

L’accessibilité des données et de leurs traitements aux équipes métiers non Data Scientists

La portabilité de l’intelligence issue des données (analyses, machine learning et décisions prises grâce à ces analyses) et propriété des algorithmes, grâce à une totale indépendance de la plateforme et des applications développées sur ForePaaS par rapport aux providers “cloud”.



“Avec la marketplace, ForePaaS démocratise plus encore la conception d’outils analytiques qui exploitent au mieux l’ensemble des opportunités de la Data Science (visualisation, analytique, intelligence artificielles). Nous répondons ainsi aux besoins croissants d’industrialisation de nos clients en leur permettant de réussir l’implémentation de leurs projets analytiques de toute nature dans un délai record.” commente Paul Sinaï, CEO de ForePaaS



La marketplace permettra notamment d’accueillir des outils du marché développés par des éditeurs tiers partenaires. Afin de pouvoir être distribuées sur la marketplace, les solutions candidates peuvent prendre contact auprès des équipes ForePaaS.