Forrester Research : TIBCO Software classé leader dans le domaine des solutions de préparation des données

TIBCO Software Inc., leader international de l’intégration, de l’analyse de données, et de l’API management, annonce avoir été classé parmi les leaders du rapport « The Forrester Wave™: Data Preparation Solutions, Q4 2018 » publié par Forrester Research. L’éditeur a reçu les scores de 5.0 sur 5.0 sur les critères suivants : fonctionnalités de collaboration, sécurité et gouvernance, services aux entreprises et écosystème de partenaires. Selon les termes du rapport, « TIBCO Spotfire aide également les sociétés à tirer parti de leurs ressources informatiques en leur permettant d’utiliser des données provenant de plateformes tels que SAP Hana, SAP Business Warehouse (BW), et Oracle E-Business. »



Grâce au data wrangling de TIBCO Spotfire, les utilisateurs corrigent les problèmes de qualité, d’incohérence et de carence touchant leurs données. Plutôt que de sortir de Spotfire® pour préparer et générer des visualisations, les data scientists et les analystes métiers ont la possibilité de les combiner, façonner, nettoyer, enrichir et transformer tout en les explorant. Spotfire enregistre automatiquement toutes les transformations et étapes du processus de data wrangling, et les présente sous la forme d’un workflow entièrement modifiable. L’utilisateur peut ainsi y effectuer des changements et partager ces étapes avec d’autres membres de son organisation.



« Dans une organisation en plein développement, les analystes métiers doivent travailler main dans la main avec d’autres professionnels tels que des data engineers et des data scientists pour découvrir les meilleurs modèles et données, et trouver l’équilibre optimal en matière de gouvernance », déclare Thomas Been, Directeur Marketing de TIBCO Software. « Nous avons créé une solution analytique à forte valeur ajoutée pour les métiers afin qu’ils extraient l’information la plus exhaustive de leurs données. Nous sommes très heureux que notre offre figure parmi les meilleures, et continuons à soutenir nos clients et partenaires afin qu’ils puissent exploiter pleinement leurs données. »



Spotfire propose également des capacités supplémentaires grâce à son intégration transparente avec la plateforme TIBCO® Spotfire Data Science, bientôt disponible, ainsi qu’avec TIBCO® Data Virtualization, composante de la plateforme TIBCO® Connected Intelligence. Spotfire permettra aux utilisateurs d’accéder à TIBCO Spotfire Data Science, R et Python, enrichissant encore les fonctionnalités de préparation de données. De son côté, TIBCO Data Virtualization répond aux besoins des data engineers et des data stewards de mettre rapidement à disposition des données directement utilisables par les métiers, sur la base de requêtes optimisées pour Spotfire et d’autres applications.



Le rapport The Forrester Wave™: Data Preparation Solutions, Q4 2018 analyse les fournisseurs de solutions de préparation de données. Les analystes évaluent l’offre, la stratégie et la présence sur le marché des 10 principaux éditeurs proposant de telles solutions, et répondant aux besoins de différents types d’utilisateurs, de plus de 60 clients et de 30 grandes entreprises, sur différentes régions et sur une variété de segments verticaux.