Garance modernise sa force commerciale avec Qlik

Qlik®, un des leaders mondiaux de l’intégration de données, de la qualité des données, de l’analytics et de l’IA, annonce que Garance, groupe mutualiste axé sur les services financiers accessibles liés à l'épargne, la retraite et la prévoyance, a retenu Qlik Cloud Analytics dans le cadre de la réorganisation et de la modernisation de son pilotage commercial. L’ensemble des commerciaux ont désormais accès à une plateforme cloud pour accéder facilement aux résultats individuels, régionaux et nationaux, afin d’obtenir une vision globale des activités, des tâches et des indicateurs liés aux produits qu’ils sont chargés de vendre. Les commerciaux peuvent également suivre leurs progrès par rapport à leurs objectifs et les comparer à ceux de leurs collègues afin de susciter une concurrence saine et de favoriser la motivation grâce à la transparence.



Dans le cadre de l’accélération de sa croissance sur le marché des assurances épargne et prévoyance, Garance a conçu une stratégie ambitieuse impliquant une profonde transformation technologique et organisationnelle, ainsi que l’évolution du profil de ses commerciaux. L’objectif était d’aider ses commerciaux spécialisés dans la vente et le conseil, présents dans tout le pays, à suivre leurs résultats de manière quotidienne à travers une plateforme analytique cloud fiable.



« Dans le cadre de notre stratégie cloud et pour tirer le maximum de valeur de nos données, nous avons fait confiance à Qlik, et c’est une véritable réussite. » déclare Laurent Tilhac, Directeur Data et Systèmes d'Information chez Garance. « Nous sommes très satisfaits de la réactivité et de la simplicité de la plateforme Qlik en termes d’efficacité au quotidien, mais aussi d’intégration de nouvelles versions ou de fonctionnalités. Tout s’est fait rapidement et en toute transparence. »



Désormais, les commerciaux peuvent visualiser leurs résultats au quotidien, le détail de leurs tâches ainsi que des renseignements concernant leurs objectifs, ce qui leur permet d’effectuer des ajustements pour maximiser leurs performances et créer davantage de valeur. L’accès direct aux données de Salesforce est facilité grâce à un connecteur dédié, les managers disposent ainsi de toutes les analyses nécessaires pour effectuer un pilotage affiné et réactif.



Garance ne s’est pas contentée de moderniser le pilotage commercial, elle l'a réinventée. Une cinquantaine de tableaux de bord ont également été développés avec Qlik Cloud et sont utilisés dans toute l’entreprise, pour répondre aux besoins de la finance, des RH, ou des opérations back-office.



Pour rendre ses collaborateurs autonomes dans la maîtrise et l’exploitation de leurs données, Garance a sélectionné certains collaborateurs, judicieusement baptisés « Data Stars », issus de métiers différents, qui ont reçu une formation sur la data pour maîtriser les fonctionnalités analytiques de Qlik. L'objectif était de familiariser chacun d’entre eux avec la maîtrise des données et de soutenir leur montée en compétence en tant que Business Analysts.



La nouvelle fonctionnalité Data Flow de Qlik renforce l'indépendance des Business Analysts en leur permettant de préparer des données de manière visuelle et low-code. Par exemple, le pilotage des forfaits et de la consommation des téléphones mobiles, ou l’analyse des tickets de support, font partie des cas d’usage adressés par des managers ayant besoin d’adaptation ponctuelle de leur application Qlik. Ils peuvent maintenant les faire évoluer eux-mêmes en toute autonomie. Avec ce niveau d’organisation, les utilisateurs sont maintenant en mesure de collecter, traiter et tirer le maximum de valeur des données afin de produire un contenu exploitable par toute l’entreprise.



« Qlik est bien plus qu’un simple outil de visualisation des données : elle nous permet de tout faire, de la collecte à l’analyse en passant par l’exploitation de la donnée, le tout très rapidement et en toute transparence » ajoute Laurent Tilhac. « Nous sommes ravis de la dynamique de ces trois dernières années et je peux affirmer que Qlik Cloud constitue l’une des meilleures expériences cloud que j’aie pu vivre ».



« Qlik permet à Garance de moderniser sa gestion commerciale en fournissant des informations pertinentes et basées sur les données à toutes ses équipes commerciales. Cette décision stratégique permet à Garance d'accélérer sa croissance, et Qlik est fier de jouer un rôle clé dans cette transformation », déclare Gareth Vincent, vice-président exécutif EMEA chez Qlik.