Gartner attribue les évaluations les plus élevées aux produits MicroStrategy

Le rapport Gartner place MicroStrategy:



- Premier dans le domaine de la découverte des données gouvernées, avec une note de 4,22 (sur 5).



- Premier dans le provisionnement décisionnel agile et centralisé, avec un score de 4,37.



- Premier dans l'analyse décentralisée, avec un score de 4,19.



- Deuxième en déploiement extranet, avec un score de 4,16.



« Nous sommes heureux d'avoir obtenu des scores aussi élevés. Nous constatons chez nos fournisseurs et nos partenaires commerciaux une dynamique extraordinaire quand il s'agit d'utiliser notre plateforme et nos services. Les entreprises modernes choisissent MicroStrategy 10™ pour ses capacités d'analyse à grande échelle, fiables et en self-service, ainsi que pour ses facultés de développement d'applications mobiles. Les utilisateurs sont en mesure d'avoir une nouvelle perception des données, de prendre de meilleures décisions et obtenir des résultats qui changent la donne », déclare Michael J. Saylor, PDG de MicroStrategy Incorporated.



« La puissance d'analyse et de mobilité, l'intégration avec les technologies des principaux fournisseurs et outils open-source, ainsi que la performance et l'évolutivité sont les principaux atouts de la plateforme MicroStrategy 10 ™ mis en avant par nos clients et partenaires. », précise Kevin Norlin, Senior Executive Vice President, Worldwide Sales chez MicroStrategy. « Nous sommes ravis d'accompagner les organisations modernes dans l'intégration de MicroStrategy 10™ pour créer des applications intelligentes qui seront accessibles sur n'importe quel ordinateur ou appareil mobile », conclut Kevin Norlin.



MicroStrategy 10.11 transforme l'art de la Data Discovery



La dernière version en date, MicroStrategy 10.11, annoncée récemment, vient enrichir la gamme de produits MicroStrategy 10™ avec de nouvelles capacités dont des fonctionnalités cartographiques améliorées pour la réalisation d'analyses géospatiales avec Mapbox, une plateforme leader de géolocalisation de données pour les applications mobiles et Web.



La version 10.11 introduit également de nouvelles visualisations prêtes à l'emploi, des recommandations de contenu intelligentes, des instructions à l'usage de MicroStrategy Dossier, une application native MicroStrategy Library pour les Smartphones etc...



Gartner, « Critical Capabilities for Analytics and Business Intelligence Platforms », James Laurence Richardson, Joao Tapadinhas, et al., 7 May 2018.