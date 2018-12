Gemalto lance un pilote d'embarquement biométrique à l'aéroport international de Los Angeles

L'industrie du voyage connaît une rapide évolution et le trafic aérien devrait doubler pour atteindre 7,8 milliards de passagers d'ici 20361. Les compagnies aériennes et les aéroports innovent pour répondre aux nouvelles demandes des gouvernements et des consommateurs afin d'optimiser l’efficacité et la sécurité. Gemalto y répond ainsi en proposant l'embarquement biométrique utilisant la reconnaissance faciale.



"Être en mesure d’utiliser son visage au lieu d'une carte d'embarquement permettra non seulement de renforcer la sécurité, mais aussi d'embarquer plus facilement et rapidement", déclare Neville Pattinson, vice-président en charge des programmes gouvernementaux chez Gemalto. "La gestion des passagers évolue à l’échelle mondiale et nous sommes ravis d'être au cœur de ce changement qui permet à nos clients de proposer un service et une sécurité optimisés grâce à nos capacités biométriques."



Des embarquements simplifiés avec un équipement et des changements d'infrastructure minimum pour l'aéroport et les compagnies aériennes



Ce pilote offre une grande flexibilité. En effet, cette solution, intégrée au bureau des agents pour faciliter l'embarquement, prend peu d’espace et permettra de futures options. Les passagers s'approcheront de la porte d’embarquement et, à la suite d’une vérification faciale effectuée par les services de contrôle des voyageurs du CBP, ils recevront une confirmation sur un écran. Une fois vérifiées, les images saisies seront effacées du système pour garantir la confidentialité des passagers.



Lors des tests biométriques réalisés par le département américain de la sécurité intérieure2, la solution Live Face Identification System (LFIS) de Gemalto a obtenu un taux d'acquisitions réussies de 99,44% en moins de cinq secondes, un résultat très favorable en comparaison avec une moyenne de seulement 65% sur la même durée pour les autres fournisseurs participants.