Gfi aide les collectivités locales et territoriales dans la gestion de l’épidémie de Covid-19 en mettant à leur disposition sa solution de GeoDataViz Karteis Analyse

Les collectivités territoriales sont aujourd’hui en première ligne dans la gestion locale des conséquences de l’épidémie du Covid-19. Conscient de l’urgence de la situation, Gfi met à leur disposition sa solution de GeoDataViz Karteis Analyse à usage intuitif. Cet outil dispose de tutoriels et de templates prêts à l’emploi pour une prise en main simplifiée et une mise en œuvre rapide.



Un outil d’analyse pour affiner les stratégies territoriales



Dans une période s’apparentant à une course contre la montre et nécessitant l’investissement de tous, Gfi s’engage auprès des collectivités. Le Groupe, partenaire majeur du secteur public, met ses expertises fonctionnelles et techniques ainsi que sa solution au service de la gestion de crise au niveau local pour organiser, optimiser et coordonner les actions d’une collectivité sur un territoire donné.



« Nous accompagnons les collectivités territoriales au quotidien depuis de nombreuses années. L’exploitation de la data de manière concrète et efficiente nous permet d’apporter un regard analytique en temps réel sur les besoins des personnes fragiles et les offres d’assistance disponibles, résume Vincent Rouaix, Président-directeur général du groupe Gfi. Avec Karteis Analyse, nous nous inscrivons en cohérence avec notre engagement d’une offre de services performante pour les acteurs du service public. »



« La cartographie est au centre de notre expertise Smart Cities. Cette forme d’exploitation de la donnée est une opportunité dans le traitement des informations pour et par les villes, et plus largement les territoires intelligents. C’est pourquoi, dans ce contexte particulier, nous avons mobilisé nos équipes afin d’offrir aux collectivités qui en ont besoin un accès à cet outil », explique Pascale Gimet, Directrice Offre Smart and Collaborative Territory au sein du groupe Gfi.



Karteis Analyse permet ainsi aux utilisateurs de créer des cartes thématiques à partir de tableaux de données de manière automatisée. Dématérialisée et intégrée aux équipements mobiles, la carte s’est banalisée et ses usages ont débordé de la sphère traditionnelle pour s’intégrer à des cas d’exploitation variés, dans tous les domaines d’activité sociaux et professionnels.



Cartographier les données d’un territoire donne un accès rapide à l’information, facilite sa compréhension et fournit des clés d’analyse. Seule la collectivité peut visualiser et exploiter ses données. De manière sécurisée, cette solution offre un accès autorisé uniquement aux acteurs concernés. C’est un véritable outil pour piloter la prise de décision et coordonner leurs actions locales. Dans le contexte actuel, il est ainsi possible d’identifier les personnes les plus fragiles, les services présents autour de leurs domiciles, les offres d’assistance, les commerces de proximité, les volontaires déclarés, les centres médicaux d’urgence, etc.



Le groupe Gfi continue sa mobilisation et met en œuvre l’ensemble de ses compétences dans le traitement de la donnée et des solutions d’Intelligence Artificielle, au service de la lutte contre l’épidémie du Covid-19, pour une transformation numérique utile à tous.