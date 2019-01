Goldcorp et IBM Créent une Nouvelle Solution Technologique d'Intelligence Artificielle pour Améliorer le Niveau de Prévisibilité de la Minéralisation Aurifère

GOLDCORP INC. (TSX : G, NYSE : GG) (Goldcorp») et IBM Canada (NYSE : IBM) ont créé de concert un nouveau produit technologique innovateur, appelé IBM Exploration with Watson, qui améliorera la prévisibilité de la minéralisation aurifère. Cette solution applique l'intelligence artificielle pour prédire la possibilité de trouver une minéralisation aurifère, et se sert de puissantes fonctions de recherche et d'interrogation dans divers ensembles de données d'exploration.



«La possibilité d'accélérer radicalement l'identification des cibles d'exploration, ainsi qu'un taux de réussite nettement plus important pour la découverte d'une minéralisation à valeur commerciale pourraient accélérer grandement la croissance en valeur dans l'industrie», a déclaré Todd White, vice-président directeur et chef des opérations, Goldcorp.



Créé à l'aide de données issues de la mine d'or Red Lake Gold Mines de GoldCporp, située dans la région nord de l'Ontario, la solution IBM Exploration with Watson tire parti de l'analyse géospatiale, de l'apprentissage automatique et de modèles prédictifs pour aider les explorateurs à trouver de l'information clé, mais leur permet aussi de créer des extrapolations géologiques en un laps de temps beaucoup plus court et à une fraction du coût par rapport aux méthodes classiques.



«L'application de la puissance d'IBM Watson pour relever ces défis uniques a pour effet de nous démarquer dans le secteur des ressources naturelles, a déclaré Mark Fawcett, partenaire avec IBM Canada. Nous utilisons une puissance informatique accélérée pour faire des consultations géospatiales complexes et qui permet d'harmoniser les données géologiques d'un site complet sur une seule plateforme. C'est la toute première fois que cette solution est utilisée, ce qui rend ce projet encore plus important.»



À Red Lake, la solution IBM Exploration with Watson a fourni un soutien indépendant pour les cibles de forage prévues par les géologues, à l'aide de méthodes classiques, mais elle a aussi proposé de nouvelles cibles qui ont été vérifiées par la suite. Le forage de certaines de ces nouvelles cibles est en cours. La première cible forée a donné la minéralisation prévue, à la profondeur attendue.



«Les délais d'exécution sont courts dans le secteur minier et pour l'exploration. Je suis enthousiaste de constater les améliorations que nous pouvons apporter à l'aide de la plateforme de données et des prédictions de minéralisation aurifère, a déclaré Maura Kolb, directrice de l'exploration à Red Lake Gold Mines, Goldcorp. Ces outils peuvent nous aider à voir les données de façons totalement nouvelles. Nous avons déjà commencé à tester par forage les cibles de Watson issues du modèle prédictif et, jusqu'ici, les résultats sont impressionnants.»



Le projet mené avec IBM Watson a récemment valu à Goldcorp un prestigieux prix Ingénieux de l'Association canadienne de la technologie de l'information (ACTI), dans la catégorie des grandes entreprises du secteur privé. Le prix de l'ACTI pour le «Périple cognitif» de Goldcorp vise à reconnaître l'excellence dans l'utilisation des technologies de l'information et des communications par une organisation en vue de résoudre des problèmes, d'améliorer les performances, d'introduire de nouveaux services et de faire croître l'entreprise.



Goldcorp mettra à contribution la nouvelle technologie pour des cibles supplémentaires en 2019.