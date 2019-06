Gouverner sa donnée : le processus et la pratique

Mais qu'est-ce qu'est exactement la gouvernance de la donnée ? C'est un processus constant, évolutif et quantifiable, qui vise à déterminer avec précision quelles données bénéficient de quel niveau de gouvernance et de certification pour un usage défini dans un contexte particulier.



Voici pour une définition, laquelle laisse entrapercevoir la démarche à entreprendre. L'entreprise pilotant ses objectifs à l'aune de ses données devra immanquablement s'intéresser de près à ses utilisateurs. Certains, peu formés, sont essentiellement des consommateurs d'information. D'autres, plus autonomes et plus au fait des usages acceptables de la data, disposeront de plus de latitude.



On le comprend aisément, le niveau d'autonomie et de gouvernance sont complémentaires et inversement proportionnels. Ainsi, toute donnée exposée à des tiers via le site internet ou une API est gérée sous le niveau de gouvernance le plus élevé, puisqu'on ne peut supposer a priori que ces tiers sauront convenablement traiter l'information. A l'inverse, en interne par exemple, les données propres à un même département et non destinées à quitter le périmètre, ne relèvent pas, a priori, de règle de gouvernance particulière.



Sous l'égide d'un Chief Data Officer, en charge de la vision et de la stratégie Data de l'entreprise, se réunissent ainsi tous ceux et celles qui ont des attentes et des rôles fort différents, afin de mettre sur pied un modèle de gouvernance adaptable à l'usage applicable. Il ne s'agit pas, évidemment, de décider d'une gouvernance globale, couvrant l'ensemble de l'information détenue, par précaution. C'est une approche collaborative et itérative qu'il faut privilégier, en adaptant le niveau de gouvernance aux usages et aux compétences de chacun au fil de la production et du temps.