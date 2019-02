GridGain dévoile son offre de support pour Apache Ignite

GridGain® Systems, fournisseur de solutions informatiques in-memory pour entreprise basées sur Apache® Ignite™, annonce aujourd'hui la sortie de GridGain Basic Support, la première offre de support spécialement conçue pour les utilisateurs d’Apache Ignite. GridGain Support for Apache Ignite permet aux entreprises ayant des déploiements prévus ou en cours avec Apache Ignite d’accéder à l’expertise approfondie des ingénieurs du support technique de GridGain pour résoudre un problème éventuel de performance ou de fiabilité, identifier les optimisations de configuration, les solutions alternatives ou les correctifs logiciels afin d’améliorer la performance de leur environnement Ignite.



Le service de support GridGain, sur la base d’un abonnement, est accessible directement à partir d’un portail dédié afin d’offrir un accès Web rapide et contacter directement les équipes techniques de GridGain par courriels. GridGain Basic Support inclut également une consultation en amont de deux heures pour examiner l'environnement actuel du client et identifier les possibilités d'amélioration de performance et/ou de fiabilité. Les experts de GridGain apportent également leur aide pour solutionner les éventuels bugs ou limites d’Apache Ignite en proposant des solutions de contournement ou des correctifs logiciels.



GridGain a développé le logiciel qui est devenu Apache Ignite, en faisant don du code original à l'Apache Software Foundation (ASF) en 2014. Téléchargé des millions de fois par an, Apache Ignite fait partie des projets ASF les plus rapides à passer au niveau supérieur et figure désormais dans le top 5 des projets ASF en termes de contributions et activités de dev-list. Depuis 2014, les ingénieurs de GridGain ont été les principaux contributeurs à la base du code et dans la communauté Apache Ignite au sens large.



Les entreprises qui mettent Apache Ignite en production peuvent également faire appel à GridGain pour des services de conseil et de formation. Les consultants experts de GridGain sont disponibles à court ou à long terme pour aider à concevoir des architectures pour de nouvelles applications, à examiner l'architecture des applications existantes, à optimiser les performances, la démonstration de faisabilité, l’intégration tierce, le recrutement du personnel intérimaire ou les services connexes. Les formations sont disponibles via les Services professionnels GridGain.



Le support de GridGain pour Apache Ignite est proposé au prix de 2 500 $ par an et par unité de calcul (4 cœurs et 16 Go de RAM).



Citation GridGain

« Au cours des quatre dernières années, Apache Ignite est devenu la plateforme open source de facto pour l'informatique distribuée in-memory - une technologie essentielle pour des applications hautement performantes et évolutives », déclare Abe Kleinfeld, président et CEO de GridGain. « Les entreprises de tous les secteurs se sont tournées vers l'informatique in-memory pour alimenter leurs projets de transformation numérique et d'expérience client omnicanal, conduisant à des dizaines de milliers de déploiements d'Apache Ignite dans le monde. Aujourd’hui, avec cette annonce, GridGain permet à ces entreprises d’accéder aux professionnels Apache Ignite les plus expérimentés au monde afin de garantir des résultats de qualité de production. »