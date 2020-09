HCL Technologies rejoint le réseau de partenaires de NVIDIA et annonce le lancement d'un laboratoire NEXT.ai dédié à l’IA

HCL Technologies (HCL), société technologique mondiale de premier plan, annonce aujourd'hui qu'elle a rejoint le NVIDIA Partner Network (NPN), le programme de partenariat de la société technologique américaine, avec des plans visant à poursuivre des opportunités croissantes dans l'intelligence artificielle (IA).



HCL a également annoncé le lancement de NEXT.ai, le laboratoire d'IA de HCL, qui vise à améliorer les compétences des ingénieurs et des architectes qui utilisent des solutions d'IA dans les domaines technologiques des matériels et des logiciels. Cela permettra d'améliorer leurs capacités à mettre au point des solutions d'IA pour de nombreux clients de HCL dans différents secteurs d'activité.



Le laboratoire HCL NEXT.ai se concentre sur les technologies émergentes afin de développer des solutions d'IA spécifiques à l'industrie pour les clients poursuivant leur transformation numérique. Les clients et les partenaires peuvent co-créer des démonstrations de faisabilité et des solutions complètes, évolutives et prêtes pour la production dans ce laboratoire. NEXT.ai est équipé des produits et des infrastructures technologiques les plus récents de son écosystème de partenaires. Les domaines d'intérêt comprennent la vision par ordinateur, la modélisation prédictive, l'analyse des défaillances, l'optimisation, l'intelligence des produits, le data engineering, la gestion des données, et plus encore.



GH Rao, président – President – Engineering et R&D, HCL Technologies Ltd déclare : "Le laboratoire NEXT.ai de HCL sert de centre d'apprentissage pour les technologies de prochaine génération et de zone d'incubation pour les solutions commerciales transformationnelles". Il poursuit :" La collaboration avec NVIDIA nous permettra de concevoir des solutions hautes performances et évolutives qui apporteront de réels avantages commerciaux à nos clients ".



Vishal Dhupar, directeur général de NVIDIA South Asia, déclare : " NVIDIA s'est engagé à faire avancer la révolution de l'IA dans tous les secteurs et dans le monde entier. Nous sommes enthousiasmés par le travail que HCL fait pour donner aux organisations en Inde des solutions d'IA riches pour répondre à leurs besoins commerciaux et technologiques ".



Le laboratoire NEXT.ai est équipé de deux systèmes NVIDIA DGX-1, qui permettent d'accélérer le développement de solutions d'IA.