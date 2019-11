HPE fait progresser l’expérience cloud grâce à l’intelligence et la composabilité

Hewlett Packard Enterprise (HPE) annonce des offres qui combinent intelligence et composabilité en intégrant sa plateforme de stockage à base d’intelligence artificielle (IA) et de Machine Learning (ML) HPE Primera avec l’architecture composable de HPE Synergy et HPE Composable Rack. La société aide ainsi ses clients à déployer rapidement de nouvelles applications et innovations afin d’aller de l’avant. Cette combinaison sans équivalent permet aux entreprises de fournir des services sur une plateforme cloud intelligente, offrant la souplesse nécessaire pour prendre en charge toute application et tout niveau de service (SLA) avec agilité, une résilience extrême et une évolutivité transparente, à l’image du cloud.



En outre, à la suite du récent lancement de HPE Synergy pour VMware Cloud Foundation (VCF), HPE Composable Rack prend désormais en charge VCF pour les déploiements dans le cloud hybride. Cette nouvelle offre apporte des services de gestion cloud pour l’exploitation d’applications d’entreprise dans des environnements aussi bien privés que publics, en suivant une approche alliant résilience et efficacité opérationnelle.



« Nos clients veulent aller au-delà d’une simple automatisation pilotée par logiciel, et seul HPE ajoute à cela un pilotage par l’intelligence artificielle au sein d’une solution composable, transformant l’infrastructure sur site pour l’apparenter au cloud », explique Mat Mathews, vice-président et directeur général Composable Networking pour HPE. « De plus, alors que les entreprises s’appuient sur VCF pour fournir des services intégrés de datacenter défini par logiciel et de gestion cloud pour leurs applications, il devient critique de pouvoir compter sur une plateforme sous-jacente aux caractéristiques en adéquation. Seule l’infrastructure intelligente et composable de HPE offre le degré d’automatisation et de flexibilité nécessaire pour répondre aux exigences variables des workloads actuels. »



Infrastructure composable



HPE est un pionnier de l’infrastructure composable, inaugurée dans HPE Synergy, une architecture modulaire en lames. L’infrastructure composable HPE permet la modulation indépendante des ressources et leur activation à la demande au service de tout workload et tout SLA, le tout en engendrant des économies en matière de dépenses d’investissement. Son automatisation définie par logiciel améliore l’efficacité de l’informatique et réduit les coûts d’exploitation, tandis que son API unifiée permet aux développeurs d’intégrer les commandes d’infrastructure directement dans les processus de développement et de déploiement ainsi que, en toute facilité, avec des applications et outils tiers. De même, HPE Composable Rack offre des ressources désagrégées de calcul, de stockage et de fabric au format rack, prenant en charge le Bare Metal, les conteneurs, la virtualisation et les clouds privés et hybrides.



« La combinaison de HPE Synergy et de notre actuelle solution de stockage, HPE 3PAR, crée une formidable capacité pour nous permettre de fournir en quelques clics des services à la pointe du marché sur une infrastructure composable et fiable », témoigne Christopher Horvat, vice-président informatique de Skyview Networks. « Nous pouvons virtualiser la totalité de nos contenus audio au format numérique sans le temps de latence habituel pour une conversion depuis l’analogique et sans aucune connexion physique en arrière-plan. L’utilisation de cette technologie nous a fait gagner en agilité pour la fourniture de services de premier ordre à nos nombreux clients, c’est pourquoi je me réjouis de l’impact qu’aura la combinaison de HPE Primera avec HPE Synergy pour les applications critiques. »



Infrastructure intelligente



HPE Primera s’appuie sur la plateforme d’IA opérationnelle la plus avancée du marché, HPE InfoSight, afin d’apporter des progrès majeurs, notamment un gain de temps de 93 % dans la gestion du stockage, la capacité de prévoir et prévenir les problèmes ou encore l’amélioration des performances applicatives. HPE Primera permet aux entreprises d’innover sans compromis, en bénéficiant de la résilience et des performances dont elles ont besoin, alliées à l’agilité du cloud.



L’intégration de HPE Primera dans l’offre composable procure aux utilisateurs de HPE Synergy et HPE Composable Rack les avantages suivants :



Agilité et accès plus rapide au marché



Développement et déploiement plus rapides d’applications grâce à l’infrastructure sous forme de code qui permet d’automatiser et d’optimiser la gestion des ressources, notamment en réduisant le temps de déploiement des bases de données Oracle de 89 %.

Elimination des interruptions d’activité et du temps perdu à réagir aux problèmes, grâce aux fonctions complètes d’intelligence artificielle.

Autosuffisance et élimination des temps de latence dans l’activation des ressources.



Résilience extrême



Grâce au Machine Learning et à l’IA dans le cloud, HPE InfoSight, intégré aux serveurs HPE ProLiant, à HPE Synergy et au stockage HPE Primera, anticipe et prévient les problèmes avant qu’ils ne se produisent.

HPE Primera intègre une fiabilité cruciale, avec une architecture multinœud à haute disponibilité, une continuité d’activité transparente assurée par HPE Peer Persistence ou encore la réplication des données, assortie de la garantie de 100% de disponibilité de HPE Primera.

HPE renforce la protection des systèmes contre les interruptions de service et autres risques, grâce à la technologie Silicon Root of Trust, qui empêche le démarrage en cas d’infection du firmware, et au label Cyber Catalyst, qui rehausse les conditions des polices de cyber assurance.



Evolutivité dynamique et transparente



Les offres composables de HPE permettent aux entreprises de composer des ressources désagrégées à la demande et sans interruption de l’activité.

Les capacités transparentes de découverte et de configuration automatiques favorisent la modulation et l’intégration progressives des ressources.

La visibilité instantanée de la consommation des ressources par les applications facilite la planification des capacités.



En combinant de manière exclusive intelligence et composabilité, HPE offre un socle cloud intelligent qui associe l’environnement informatique à un modèle d’exploitation commun, défini par logiciel et piloté par IA, accessible en option sous forme de service via HPE GreenLake pour un alignement des coûts sur la consommation.



Prix et disponibilité



L’intégration de HPE Synergy et HPE Composable Rack avec HPE Primera et la prise en charge de VMware Cloud Foundation sur HPE Composable Rack seront disponibles courant novembre 2019.