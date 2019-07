Hewlett Packard Enterprise innove afin d’impulser la prochaine vague d’adoption de l’Intelligent Edge

Hewlett Packard Enterprise (NYSE : HPE) annonce de nouvelles solutions destinées à la périphérie du réseau ainsi que de nouveaux laboratoires de recherche et programmes visant à simplifier et accélérer l’adoption de l’Intelligent Edge. Ceci dans l’objectif de permettre à ses clients de créer des expériences numériques inédites et d’exploiter l’analytique et le Machine Learning pour s’adapter aux changements en temps réel. Ces nouveautés sont les suivantes :



· Perfectionnements majeurs apportés à Aruba Central, la plate-forme cloud qui unifie la gestion du réseau, l’analytique à base d’lA, l’assurance de services centrés sur l’utilisateur et la sécurisation des infrastructures filaires, sans fil et WAN à la périphérie du réseau.



· Intégrations et nouvelles solutions Edge to Cloud clés en main, fournies en partenariat avec ABB, Microsoft et PTC, favorisant l’intelligence et le contrôle en temps réel dans les environnements industriels.



· Intelligent Edge & IoT Center of Excellence (CoE) & Labs, dans le cadre de Hewlett Packard Labs, ayant pour but le développement et la commercialisation de nouvelles capacités et technologies accélérant l’évolution des clients et partenaires vers l’Intelligent Edge.



Selon des études, au cours de la prochaine décennie, l’Internet des objets (IoT) et la croissance des données associées offriront un potentiel économique allant jusqu’à 11 000 milliards de dollars par an[1]. Afin de capturer ce potentiel, les entreprises doivent mettre en œuvre l’Intelligent Edge, une architecture totalement connectée, sécurisée, distribuée et autonome. Cependant, pour adopter l’Intelligent Edge tout au long de la chaîne de valeur, les entreprises ont besoin de solutions qui sécurisent et simplifient le déploiement et la gestion, qui font converger les technologies opérationnelles avec l’informatique et qui répondent au manque de compétences et de financements.



« La périphérie du réseau s’affirme comme le nouveau centre de l’univers numérique, offrant aux entreprises des opportunités de créer de nouvelles expériences numériques et de s’octroyer des avantages concurrentiels », commente Keerti Melkote, fondateur et président d’Aruba, filiale de Hewlett Packard Enterprise. « Aujourd’hui, nous annonçons des innovations qui vont permettre à nos clients de mettre à profit ces expériences et opportunités en simplifiant, sécurisant et accélérant considérablement le déploiement de l’Intelligent Edge. »



Une plate-forme cloud unifiée simplifie considérablement la sécurité et la gestion de l’infrastructure à la périphérie du réseau à l’ère du mobile, du cloud et de l’IoT



Les solutions de gestion du réseau en silo introduisent de la complexité et retardent l’application des correctifs. Pour accélérer les opérations informatiques et permettre aux professionnels informatiques de se concentrer sur l’innovation, Aruba apporte des perfectionnements majeurs à Aruba Central. Les entreprises vont bénéficier d’analyses du réseau faisant appel à l’intelligence artificielle (lA) ainsi que d’une sécurité renforcée et centrée sur l’utilisateur des infrastructures filaires, sans fil et WAN à la périphérie du réseau, via un unique point de contrôle. Principales nouveautés :



· Des capacités avancées d’analytique et assurance à base d’lA, reposant sur Aruba NetInsight et User Experience Insight, permettent aux professionnels informatiques de résoudre rapidement les problèmes d’infrastructure, avant que ceux-ci n’aient un impact sur l’entreprise. Désormais intégrées à la plate-forme cloud Aruba Central, ces capacités offrent aux informaticiens un moyen de remédier sans délai aux problèmes réseau intermittents tout en déterminant de manière proactive comment optimiser les infrastructures et donc l’expérience client.



· SD-Branch (Software-Defined Branch) et SD-WAN, gérés sur Aruba Central, s’enrichissent de capacités améliorées de gestion et d’orchestration des succursales afin de centraliser la définition des règles métiers destinées à répondre aux besoins d’accès au cloud hybride des entreprises distribuées et de réduire les coûts opérationnels. Le nouveau SD-WAN Orchestrator dans Aruba Central facilite le déploiement, par les professionnels informatiques, de topologies overlay flexibles et sécurisées dans une infrastructure à grande échelle à la périphérie du réseau, afin d’interconnecter des milliers de succursales avec des datacenters multiples. Aruba Virtual Gateways, désormais disponible pour AWS et Azure et combiné à l’orchestration, étend à moindre coût les règles en matière de réseau et de sécurité aux workloads exécutés dans le cloud public. La nouvelle fonction de priorisation SaaS améliore non seulement les performances des applications SaaS mais apporte aussi de la visibilité sur l’expérience utilisateur pour les applications critiques, telles que Microsoft Office 365 et Salesforce.



· Intégré à Aruba Central, Aruba ClearPass Device Insight assure la visibilité et la sécurité de l’IoT via un seul point de contrôle, en employant des techniques de découverte automatisée des équipements et d’identification par Machine Learning. En conjonction avec Aruba ClearPass Policy Manager et les capacités de sécurité par segmentation dynamique d’Aruba, les équipes réseau et de sécurité peuvent automatiser l’application de règles spécifiques pour chaque équipement et utilisateur.



· De nouveaux perfectionnements du workflow de gestion du réseau sont intégrés dans Aruba Central afin d’accélérer l’allocation des équipements, au moyen d’une application mobile automatisée qui permet de visualiser l’état de santé du réseau et de résoudre les problèmes sur tous les sites, de sorte que les informaticiens puissent se consacrer à satisfaire les besoins de l’entreprise.



Afin d’apporter aux entreprises davantage de souplesse et de choix pour l’acquisition et le support de leur infrastructure à la périphérie du réseau, les solutions Aruba sont également disponibles via HPE GreenLake pour Aruba, une offre sur abonnement de type NaaS (Network as a Service).



Des solutions Edge to Cloud clés en main favorisent l’intelligence en temps réel à la périphérie du réseau industriel



Dans les environnements industriels, l’Intelligent Edge nécessite une interaction complexe entre des capteurs, des actionneurs, des réseaux, des applications et des infrastructures, allant de la périphérie du réseau au cloud (« Edge to Cloud »). Cela présente également des défis spécifiques, notamment des conditions ambiantes extrêmes, une connexion intermittente au réseau et un manque de personnel qualifié sur site. En conséquence, de tels déploiements sont souvent coûteux, lents et vulnérables aux problèmes de sécurité et de fiabilité. Pour simplifier, accélérer et sécuriser ces déploiements, HPE lance des solutions Edge to Cloud clés en main, préintégrées, en collaboration avec des partenaires majeurs du secteur :



· L’intégration de la technologie de capteurs intelligents ABB Ability™ avec les points d’accès Aruba a pour vocation de fournir une solution de connectivité sans fil performante et évolutive pour des équipements opérationnels tels que des moteurs, des paliers ou des pompes. Les industriels ont ainsi la possibilité de collecter de précieuses données et informations auprès de leurs équipements pour la surveillance proactive de leur état et de leurs performances, ainsi que pour en planifier la maintenance à l’avance afin d’éviter de coûteuses interruptions de l’activité.



· Développé conjointement par ABB, HPE, Microsoft et Rittal, Secure Edge Data Center pour Microsoft Azure Stack est la première appliance du marché de classe entreprise destinée à la périphérie du réseau pour Microsoft Azure Stack, favorisant l’intelligence et l’intervention en temps réel dans les environnements industriels extrêmes, tout en offrant une intégration transparente avec Microsoft Azure. Dotée d’une protection environnementale IP55, un dispositif de ventilation, une alimentation et une distribution électriques redondantes ainsi que d'une gestion automatisée, l’appliance permet aux entreprises d’exploiter des applications haut de gamme préconfigurées sur des sites tels que des usines ou des plates-formes pétrolières.



· HPE Edgeline IoT Quick Connect simplifie considérablement la convergence de l’opérationnel et l’informatique, permettant ainsi aux entreprises de surveiller et de contrôler en temps réel les équipements opérationnels (machines ou moteurs, par exemple). Fourni en partenariat avec Microsoft, HPE Edgeline IoT Quick Connect s’appuie sur HPE Edgeline OT Link Platform pour la connexion des équipements opérationnels, HPE Edgeline EL300 Converged Edge System et Microsoft Azure IoT, un ensemble de services cloud assurant la connexion, la surveillance et le contrôle des ressources IoT.



· Fast Condition Monitoring permet aux entreprises de mettre en place une surveillance d’état en l’espace de 90 jours afin de garantir les performances et la disponibilité de leurs équipements opérationnels. Solution complète déployée par HPE Pointnext Services, Fast Condition Monitoring s’adresse aux clients qui souhaitent installer rapidement une surveillance d’état mais ne disposent pas des compétences pour le faire. HPE Pointnext Services facilite la définition des applications, des sources de données opérationnelles et des workflows, ainsi que la mise en œuvre de pilotes de démonstration, reposant sur HPE Edgeline Converged Edge Systems, HPE Edgeline OT Link Platform et la plate-forme ThingWorx® de PTC pour l’IoT industriel.



Investissement dans l’écosystème de partenaires et les technologies du futur afin d’accélérer l’adoption de l’Intelligent Edge



Le nouvel Intelligent Edge & IoT CoE & Labs offre des capacités et technologies essentielles aux partenaires et clients de HPE en vue d’accélérer l’adoption de l’Intelligent Edge. Ce centre guidera les activités, fusions-acquisitions et travaux de recherche des partenaires dans les domaines suivants :



· Transfert de connaissances aux partenaires revendeurs de HPE afin d’accélérer l’adoption de l’Intelligent Edge sur le marché avec le Channel to Edge Institute (CEI). Ce programme aide les partenaires revendeurs de HPE à acquérir l’expertise requise pour recommander, vendre, mettre en œuvre et gérer efficacement des solutions Intelligent Edge pour leurs clients. Le CEI dispense des formations sur les applications et scénarios Intelligent Edge et déploiera des programmes conjoints d’accès au marché aux côtés des revendeurs du réseau HPE et des partenaires de son écosystème.



· Programmes de recherche destinés à accélérer la commercialisation de technologies Intelligent Edge simplifiant la gestion Edge to Cloud et la convergence opérationnel-informatique et ouvrant la voie à de nouvelles applications. Cela englobe notamment une gestion unifiée de l’allocation des ressources, des règles et de la sécurité entre les réseaux filaires, Wi-Fi et 5G, la toute nouvelle génération de HPE Edgeline Converged Edge Systems et HPE Edgeline OT Link Platform ou encore des analyses vidéo en temps réel de la qualité, de la sécurité et de l’expérience client.



Disponibilité



· Les premières nouveautés d’Aruba Central 2.5 seront disponibles à partir de juillet 2019.



· L’intégration de la technologie de capteurs intelligents ABB Ability™ avec les points d’accès Aruba sera disponible à la fin de 2019.



· Secure Edge Data Center pour Microsoft Azure Stack est disponible dès à présent avec la certification IEC et le sera avec la certification UL en août 2019.



· HPE Edgeline IoT Quick Connect sera disponible en juillet 2019.



· Fast Condition Monitoring sera disponible en France et aux Pays-Bas en juillet 2019 et dans les autres pays d’ici la fin de 2019.