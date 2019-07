Hewlett Packard Enterprise redéfinit le stockage critique avec une nouvelle plate-forme conçue pour l’ère de l’intelligence

Hewlett Packard Enterprise (HPE) annonce HPE Primera, une nouvelle plate-forme qui redéfinit le stockage critique en offrant un niveau supérieur de simplicité, de disponibilité et de performances. HPE Primera s’appuie sur HPE InfoSight, la plate-forme opérationnelle d’IA la plus avancée du marché, pour apporter des avancées majeures, notamment un gain de temps de 93 % dans la gestion du stockage[i] ou encore la capacité de prévoir et prévenir les problèmes ainsi que l’accélération des performances applicatives.



Les entreprises cherchent à mettre en production de nouvelles applications critiques et à doter les applications existantes d’un niveau accru de rapidité, d’agilité et d’innovation. Cependant, il est quasi impossible pour l’informatique de satisfaire ces attentes car son attention est monopolisée par l’administration, l’optimisation et la maintenance de l’infrastructure. En conséquence, elle se voit contrainte de sacrifier l’agilité au profit de la fiabilité.



HPE Primera évite ces compromis et redéfinit le champ des possibles en matière de stockage critique, en réunissant les innovations de l’ensemble de l’offre de HPE dans ce domaine pour davantage de simplicité, de disponibilité et de performances.



Une expérience utilisateur simple, comparable à celle des solutions grand public, pour le stockage critique



· Simplicité d’installation : les clients peuvent installer eux-mêmes HPE Primera en moins de 20 minutes.



· Simplicité de gestion : le stockage peut être activé sur HPE Primera en quelques secondes. La réduction des données est intégrée et active en permanence, avec la possibilité d’être débrayée.



· Simplicité de mise à jour : reposant sur un système d’exploitation orienté services qui découple les services de données de sorte qu’ils puissent être déployés, mis à jour ou redémarrés indépendamment, le logiciel HPE Primera peut lui-même être mis à jour par le client en l’espace de 5 minutes, sans aucune interruption.



· Simplicité d’acquisition : les clients ont le choix de déployer HPE Primera sous forme de service entièrement managé, en ne payant que ce qu’ils utilisent effectivement via HPE GreenLake. Les dépenses d’investissement sont réduites grâce à Timeless Storage pour HPE Primera, qui met fin aux mises à jour lourdes. Les clients bénéficient ainsi d’une mise à jour non disruptive du contrôleur, d’un logiciel « tout inclus » et d’un stockage garanti en termes de réduction des données et de disponibilité.



Rehaussement des attentes vis-à-vis du stockage critique, avec 100 % de disponibilité garantie



· 100 % de disponibilité garantie : HPE Primera s’accompagne en standard de HPE Proactive Care et d’une garantie de disponibilité des données de 100 %, sans pour autant nécessiter de contrat spécial ni de conditions onéreuses.



· Au-delà du stockage : plus de 90 % des problèmes se produisent au-dessus de la couche de stockage2, c’est-à-dire au niveau du réseau, du serveur ou de la virtualisation. HPE Primera voit au-delà du stockage, grâce à HPE InfoSight qui prévoit et prévient toute interruption sur les couches réseau, application et serveur.



· Intégration d’une fiabilité critique : HPE Primera est architecturé dans une optique de haute disponibilité, avec une conception multinœud, une continuité d’activité transparente assurée par HPE Peer Persistence ou encore la réplication des données. La plate-forme intègre la protection des données en fonction des applications via HPE Recovery Manager Central, associé à HPE StoreOnce pour une restauration accélérée d’un facteur 15 et HPE Cloud Bank Storage pour une conservation économique à long terme dans le cloud public.



Des performances prévisibles pour des workloads applicatifs imprévisibles



· Hautes performances pour la consolidation des applications exigeantes : HPE Primera offre une architecture 100 % active, massivement parallèle et multinœud, qui accélère les performances des applications, notamment de 122 % dans Oracle.



· Visibilité pour une consolidation en toute sécurité : en s’appuyant sur HPE InfoSight, HPE Primera offre la visibilité nécessaire pour optimiser le placement des workloads applicatifs tout en tenant compte des caractéristiques de performances des applications et des interactions avec les autres applications partagées sur un système HPE Primera.



· Analyses en temps réel pour maintenir des performances prévisibles : HPE InfoSight s’intègre plus étroitement sur HPE Primera, les modèles d’IA entraînés dans le cloud étant désormais embarqués dans la baie pour des analyses en temps réel visant à assurer la constance des performances des workloads applicatifs.



« L’intelligence change tout », commente Milan Shetti, SVP et Directeur général de HPE Storage. « Aujourd’hui, les entreprises ont besoin d’une approche fondamentalement nouvelle du fonctionnement de leurs infrastructures, assortie d’une stratégie intelligente en matière de données. HPE Primera exploite les capacités exclusives de HPE Intelligent Data Platform pour offrir un niveau hors pair de simplicité, de disponibilité et de performances aux applications critiques, de sorte que les entreprises puissent s’attacher à mettre les données au service de la progression de leur activité. »



« Je consacre mes nuits et mes week-ends, ainsi que des sommes non négligeables, à la gestion et à la mise à jour de mes systèmes de stockage », témoigne Michael York, ingénieur systèmes senior chez Asante. « Je me réjouis de déployer HPE Primera avec ses fonctions d’installation et d’optimisation en libre-service et ses mises à jour automatiques qui n’interrompent pas les applications. Je n’aurais jamais cru cette extrême simplicité de gestion possible sur une plate-forme haut de gamme. »



HPE Primera constitue une avancée de HPE Intelligent Data Platform, une offre de produits et solutions conçue pour accélérer les performances applicatives, transformer la gestion des données, exploiter l’agilité de tous les environnements cloud et permettre aux entreprises de faire surgir en temps réel des informations cachées dans les données.



HPE Intelligent Data Platform aide les entreprises à passer du simple stockage à l’extraction de la valeur des données grâce à leur intelligence.



HPE Intelligent Data Platform s’appuie sur HPE InfoSight, la plate-forme d’IA et de Machine Learning la plus avancée du marché, pour assurer un stockage autonome et autogéré des données. HPE InfoSight a analysé des schémas applicatifs dans 1250 milliards de données depuis une dizaine d’années afin de prévoir et prévenir les interruptions sur les équipements de stockage, les serveurs et les machines virtuelles, permettant ainsi d’éviter plus de 1,5 million d’heures de productivité perdue. HPE InfoSight constitue le socle intelligent de tous les produits de stockage HPE, notamment HPE Primera, afin de créer le seul pipeline IA du marché pour le stockage autogéré.



Disponibilité



HPE Primera pourra être commandé à partir d’août 2019.