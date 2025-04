Podcast : L'éthique de l'IA expliquée à mon fils, avec Enrico Panaï

Nous avons eu l'opportunité de poser quelques questions à Enrico Panaï, éthicien, auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier est consacré à l'éthique de l'intelligence artificielle.- On associe souvent l'éthique à la conscience humaine qui doit prendre des décisions. Or les IA n'ont pas de conscience, donc pourquoi doit-on parler d'éthique de l'IA ?- Vous avez choisi d'écrire votre livre en vous adressant à votre fils ? Pensez vous que les plus jeunes générations soient plus ou moins sensibles que nous à l'éthique ?- Comment circoncir l'éthique de l'IA ? En Chine le crédit social est acceptable, pas en Europe. En Iran, une IA générative développée par le pouvoir enseigne le Coran, aux Etats Unis les armes létales autonomes sont déjà une réalité... a quelle échelle devons nous raisonner ? Ce qui est acceptable ici, est banni ailleurs.- Comment l'entreprise doit-elle s'organiser ? Qui décide de l'éthique d'une personne morale ?Informations pratiques sur le livre :Titre : L’éthique de l’intelligence artificielle expliquée à mon filsAuteur : Enrico PanaiÉditions : MimésisSortie : Fin 2024Nombre de pages : 209 pagesPrix : 14 eurosDisponible en librairie et en ligneSi vous voulez vous aussi participer à une émission du podcast Decideo, envoyez moi un email à philippe.nieuwbourg@decideo.com . Et si vous avez aimé cet épisode, mettez lui quelques étoiles et un petit commentaire dans votre application de podcasting.Pour ne manquer aucun épisode du podcast Decideo, abonnez-vous, c'est gratuit !- Sur Apple Podcast : https://podcasts.apple.com/es/podcast/decideo-data-science-big-data-intelligence-augment%C3%A9e/id1505073603 - Sur Podcast Addict : https://podcastaddict.com/podcast/decideo-data-science-big-data-intelligence-augmentee/4102946 - Sur Spotify : https://open.spotify.com/show/1Cs8jBS1PB7ehZU4s4EiyB?si=ec6b704dd15d4454 Ou sur votre plateforme de podcast préférée, cherchez "Decideo" !