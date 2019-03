IA & Leadership : qui seront les décideurs de demain ?

Menée dans 8 pays, dont la France, auprès de 800 décideurs d’entreprises à forte croissance et d’entreprises à croissance modérée, cette étude démontre que les entreprises à forte croissance sont non seulement deux fois plus susceptibles d’utiliser activement l’intelligence artificielle que les autres, mais qu’elles ont également l’intention d’investir dans l’IA pour déployer de grands projets dans un délai plus court (un à trois ans contre 3 à 5 ans pour les entreprises à croissance modérée).



43% des leaders en France pensent que l’IA fera émerger une nouvelle culture du travail



Les entreprises françaises veulent s’appuyer sur l’IA pour développer un leadership empathique



Objectif 2022 pour les entreprises françaises



Les entreprises françaises prévoient d’investir fortement le champ de l’IA dans les trois prochaines années : 100% des entreprises à forte croissance (à deux chiffres) et 70% des autres entreprises comptent utiliser l’IA d’ici 3 ans pour améliorer la prise de décision ou développer de nouveaux services.



« Les entreprises françaises sont dans ce qu’on appelle une phase d’exploration. Elles ont conscience qu’elles arrivent à un tournant dans leur dynamique économique, et qu’il va falloir le prendre », affirme Carole Bénichou, directrice de l’entité Microsoft 365 de Microsoft France. « Notre étude permet justement d’analyser ce point de bascule qui s’opère autour de l’IA que ce soit en matière d’aide à la décision ou d’impact sur les compétences et la façon de travailler. Cette double orientation conduit le décideur à être, d’une part, épaulé par l’IA dans ses choix stratégiques et d’autre part, à être investi d’une mission d’accompagnement résolument humaine. Ainsi, il développera des qualités de leader augmenté, visionnaire et inspiré, au-delà de ses qualités de gestionnaire. »



Autrement dit, si l’Intelligence Artificielle influe évidemment sur la compétitivité des entreprises, elle s’apprête aussi à transformer le rôle même des décideurs, avec la promesse d’une nouvelle place pour le relationnel et la capacité de faire évoluer les dynamiques de travail. C’est une opportunité pour les décideurs de développer un leadership empathique, plus émotionnel, plus social. Ainsi, 29% des entreprises françaises interrogées comptent utiliser l’IA pour motiver et inspirer leurs équipes, 25% pour les aider à mieux échanger et collaborer.



De nouvelles compétences pour un leadership augmenté



Corollaire logique de la montée en puissance de l’IA dans les entreprises françaises, 52% des décideurs interrogés souhaitent être accompagnés pour monter en compétences et être mieux préparés à l’arrivée de l’IA, et 41% estiment que trouver les bons talents ou faire monter en compétences les talents existants est un des défis posés par l’IA. Enfin, 43% considèrent que développer une nouvelle culture d’entreprise est nécessaire pour aider les équipes à mieux s’approprier les innovations telles que l’IA.



C’est pour anticiper et répondre à ces besoins nouveaux que Microsoft et l’INSEAD ont annoncé le 11 mars dernier le lancement d’une formation unique sur le marché : l’AI Business School. Cette formation propose une série de cours en ligne, consommables à la demande, qui s’appuie sur quatre modules : Stratégie, Culture, IA Responsable et Technologie.



* Etude KRS Research pour Microsoft EMEA sur 800 décideurs dans 8 pays :

France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Russie, Suisse, Angleterre, Etats-Unis