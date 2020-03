IBM Power Systems certifié pour SAP HANA Enterprise Cloud en tant que fournisseur des plateformes grands systèmes SAP HANA

En fournissant une infrastructure informatique managée pour un environnement Cloud privé, le SAP HANA Enterprise Cloud est un service évolutif et sécurisé qui est conçu pour accélérer l’adoption du Cloud par les utilisateurs. Il propose un service couvrant tout type de software ou hardware, un menu complet affichant les services fonctionnels et techniques proposés, ainsi qu’un contrôle et une sécurité de haut niveau, le tout, dans un environnement Cloud privé.



« SAP HANA Enterprise Cloud sur IBM Power Systems aidera nos clients à tirer parti de toute la puissance de SAP HANA dans le Cloud. Il offre par ailleurs la possibilité d'améliorer l'évolutivité et la disponibilité des applications SAP critiques, tout en déplaçant les workloads vers SAP HANA et en réduisant les coûts », a déclaré Christoph Hermann, SVP and Head of SAP HANA Enterprise Cloud Delivery. « La combinaison des capacités de SAP HANA Enterprise Cloud avec IBM Power Systems aidera à accélérer l’adhésion du Cloud par nos clients, tout en proposant un haut niveau de sécurité »



Les utilisateurs du SAP HANA Enterprise Cloud peuvent désormais profiter de la virtualisation microcodée native de la plateforme IBM POWER, qui permet d’offrir pour SAP HANA la plus grande scalabilité sur l’ensemble des systèmesii. Cela permet aux utilisateurs de SAP HANA Enterprise Cloud de s’adapter aux changements de capacité, ce qui permet aux clients de bénéficier de performances plus importantes pour leurs applications de « Business Intelligence » basées sur SAP HANA en les faisant fonctionner sur un seul nœud tout en maximisant la disponibilité des applications SAP avec une infrastructure hautement résiliente.



« En juin, IBM a annoncé la disponibilité de POWER9 dans le Cloud d’IBM, réalisant ainsi la première étape de notre objectif pour apporter la technologie d’IBM Cognitive Systems à nos clients, où qu'ils se trouvent » a déclaré Stephen Leonard, General Manager, IBM Cognitive Systems. « Avec l'ajout d'IBM Power Systems dans SAP HANA Enterprise Cloud, nous offrons à nos clients plus de choix ainsi qu’une plus grande flexibilité pour faire fonctionner leurs workloads là où ils le souhaitent, à travers le Cloud hybride, afin d’accélérer leur transformation numérique. »



Power Systems offre la scalabilité et la disponibilité pour les applications SAP HANA depuis qu’elle a été certifiée pour SAP HANA en 2015 et cette collaboration continue entre IBM Power Systems et SAP permet de fournir une offre de virtualisation à la demande, via l’hyperviseur inclus dans Power Systems. Cela permet aux clients de profiter de plusieurs niveaux de service SAP HANA Enterprise Cloud et de déplacer le focus des opérations informatiques vers l’innovation avec SAP HANA dans le Cloud.



SAP HANA Enterprise Cloud sur IBM Power Systems fournit une nouvelle preuve de la relation de longue date entre IBM et SAP. Depuis la création du partenariat pour la transformation numérique il y a plus de trois ans, IBM Services et SAP ont travaillé ensemble pour fournir des services et des capacités qui aident à accélérer la façon dont les organisations du monde entier modernisent leurs systèmes et processus informatiques afin de devenir des entreprises intelligentes.



i Conformément à la note SAP 2188482, sur POWER9 une base HANA 2.0 ne peut pas dépasser 24 TO en scale-up