IBM dévoile le serveur le plus avancé de l’industrie conçu pour l’Intelligence Artificielle (IA)

Aujourd’hui, IBM (NYSE : IBM) a dévoilé sa nouvelle génération de serveurs Power Systems qui intègre le nouveau processeur POWER9. Spécialement conçu pour les calculs intensifs liés à l’Intelligence Artificielle, le nouveau processeur POWER9 divise par 4 le temps d’apprentissage dans les algorithmes de Deep Learning, permettant ainsi aux entreprises de concevoir des applications utilisant l’IA plus précises beaucoup plus rapidement.

Les nouveaux serveurs AC922 basés sur POWER9 sont les premiers systèmes à utiliser PCI-Express 4.0, la dernière génération NVLink de NVIDIA et OpenCAPI, qui, combinées, permettent d’accélérer les transferts de données d’un facteur 9,5x comparé à une solution PCI-E 3.0 pour des serveurs x86.



Le serveur a été conçu pour augmenter les performances de façon significatives et démontrées dans l’utilisation de frameworks d’IA très connus comme Chainer, TensorFlow ou Caffe mais aussi pour des bases de données accélérées comme Kinetica.



En conséquence, les « Data Scientists » peuvent développer des applications plus rapidement, allant du Deep Learning dans la recherche scientifique à la détection de la fraude en temps réel ou l’analyse des risques de crédit.



POWER9 est au cœur des futurs supercalculateurs les plus puissants du monde, les super ordinateurs "Summit" et "Sierra" du département américain de l'énergie, et a également été choisi par Google.



« Google est enthousiasmé par les progrès d'IBM dans le développement de la dernière technologie POWER », a déclaré Bart Sano, VP de Google Platforms. « Le Bus OpenCAPI du processeur POWER9 et les capacités étendues de mémoire offrent de nouvelles possibilités d'innovation dans les data center de Google. »



« Nous avons construit une machine révolutionnaire pour les applications d’IA et cognitives », a expliqué Bob Picciano, SVP d'IBM Cognitive Systems. « Au-delà d’équiper les superordinateurs les plus puissants du monde, les serveurs IBM POWER9 sont conçus pour permettre aux entreprises du monde entier de faire évoluer sans précédent leurs connaissances, en suscitant des découvertes scientifiques permettant de transformer le business dans toutes les industries. »



Entrez dans le futur avec POWER9

Le Deep Learning est une méthode d'apprentissage utilisant des millions de processus pour explorer des volumes gigantesques de donnée pour en extraire l’information importante.



Pour répondre à ces demandes croissantes de l'industrie, IBM a décidé il y a quatre ans de partir d’une feuille blanche pour concevoir la puce POWER9 dont la nouvelle architecture doit répondre aux besoins de flux de données, des capteurs de streaming et des algorithmes utilisés par les applications IA et de Deep Learning dans des environnements Linux.



IBM est le seul fournisseur capable de fournir aux entreprises une infrastructure intégrant du matériel et des logiciels de pointe utilisant les dernières innovations Open Source.



Avec PowerAI, IBM a optimisé et simplifié le déploiement des frameworks et bibliothèques de Deep Learning pour l'architecture accélérée Power et permet aux data scientists d'être opérationnels en quelques minutes.



La recherche d’IBM développe un large éventail de technologies pour l'architecture Power. Les chercheurs d'IBM ont déjà réduit les temps d'apprentissage de plusieurs jours à quelques heures grâce au module PowerAI Distributed Deep Learning.



Concevoir un écosystème ouvert pour stimuler l'innovation

L'ère de l'IA exige bien plus qu'une énorme puissance de traitement et vitesse d’exécution ; elle exige également un écosystème ouvert d'entreprises innovantes offrant des technologies et des outils.