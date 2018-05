IBM et SAP associent leurs efforts pour accélérer les mises en œuvre de SAP S/4HANA

Dans le cadre de notre étroite collaboration avec nos clients, nous avons constaté de nombreux défis liés aux systèmes et infrastructures existants, inadaptés aux exigences constamment changeantes des environnements d’entreprise basés sur les données. Alors que les clients cherchent à mettre en œuvre des plateformes de nouvelle génération, capables de répondre aux exigences du monde moderne dans lequel évoluent les entreprises, ils ont besoin de nouveaux outils.



Pour permettre aux clients de suivre le rythme soutenu des changements et accélérer leur transformation numérique, IBM et SAP travaillent ensemble pour étendre les offres SAP Model Company en les associant aux solutions sectorielles IBM Impact. Avec IBM, premier partenaire SAP pour l’exploitation du cadre SAP Model Company, nous collaborons pour offrir au marché un ensemble de fonctionnalités complémentaires permettant de simplifier et d’accélérer les résultats pour les clients qui souhaitent baser leur entreprise sur l’IA.



L’étendue et la richesse des accélérateurs sectoriels SAP et IBM, associées à la puissance des pratiques de conseil de SAP et IBM, offrent aux clients une remarquable longueur d’avance pour leurs projets SAP S/4HANA et leur permettent un retour sur investissement encore plus rapide et plus souple de leurs déploiements, au fil de leur transformation numérique.



Les entreprises ayant déjà adopté cette approche combinée constatent déjà des bénéfices considérables : une amélioration exponentielle de la couverture des processus et, selon les estimations de recherches IBM, des mises en œuvre accélérées à hauteur de 20 à 30 %, grâce aux solutions sectorielles préconfigurées.*



Grâce à cette association de fonctionnalités et solutions complémentaires, les clients bénéficient d’une valeur accrue, avec des expériences utilisateur et client optimisées et de multiples fonctionnalités sectorielles, le tout avec SAP S/4HANA, disponible sur site et dans le cloud.



Par exemple, l’été dernier, nos entreprises ont annoncé ensemble la première offre innovante pour les secteurs de la distribution de détail et les fournisseurs de biens emballés, conçue pour permettre aux entreprises d’accroître leur rentabilité et d’améliorer l’expérience de leurs clients, en réagissant rapidement, avec précision et assurance, grâce à une approche basée sur des données plus locales et sur l’IA. Cette capacité est intégrée à la solution sectorielle IBM Impact et fera maintenant partie de notre solution complémentaire pour l’alimentation et les boissons.



IBM propose actuellement des accélérateurs pour les secteurs de la distribution de détail, des biens de consommation, de l’alimentation et des boissons, de l’automobile, des sciences de la vie, des produits industriels (IM&C), des hautes technologies et de l’électronique, de la distribution de gros, de l’eau et de l’énergie, de l’aéronautique et de la défense, de la chimie ou encore pour le secteur public. Pour chaque accélérateur sectoriel, les solutions IBM Impact associent généralement aux solides fondements et riches contenus sectoriels de SAP Model Company plus de 100 processus préconfigurés additionnels. De plus, IBM propose un ensemble profondément enrichi d’accélérateurs de conversion de données, tests et formations, pour compléter les processus intégrés. Ainsi, les entreprises pourront accélérer leurs transformations et seront capables de prospérer dans ce nouveau monde basé sur les données.