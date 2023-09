IBM fait progresser la plateforme d'IA et de données watsonx avec un aperçu technique de watsonx.governance et la sortie prévue de nouveaux modèles et d'IA générative dans watsonx.data

IBM (NYSE: IBM) a annoncé aujourd'hui son intention de lancer de nouveaux modèles de fondation d'IA générative et des améliorations à venir pour watsonx - sa plateforme d'IA et de données dotée d’un ensemble de fonctionnalités d'IA conçues pour aider les entreprises à faire évoluer et à accélérer l'impact de l'IA. Ces améliorations comprennent un aperçu technique (tech preview) de watsonx.governance, de nouveaux services de données d'IA générative à venir dans watsonx.data et l'intégration prévue des modèles de fondation watsonx.ai dans certains logiciels et produits d'infrastructure.



Les développeurs pourront tester un grand nombre de ces nouvelles fonctionnalités et modèles du 11 au 14 septembre lors du TechXchange, le principal événement de formation technique d'IBM à Las Vegas :



Les nouveaux modèles d'IA générative d'IBM et de tiers à venir pour watsonx.ai comprennent :



Les Modèles de fondation de la série « Granite » : IBM prévoit de présenter ses modèles de fondation de la série « Granite » dans le courant du mois. Les modèles Granite utilisent l'architecture "Decoder", qui sous-tend la capacité des modèles de langage de grande taille (LLM) actuels à prédire le mot suivant dans une séquence. Ils pourront prendre en charge les tâches NLP (traitement automatique du langage) d'entreprise, telles que le résumé, la génération de contenu et l'extraction d'informations. IBM prévoit de fournir une liste des sources de données ainsi qu'une description des étapes de traitement et de filtrage des données qui ont été effectuées pour produire les données d'entraînement pour les modèles de fondation de la série « Granite ». (Disponibilité prévue pour le 3ème trimestre 2023)

Modèles tiers : IBM propose désormais le modèle Llama 2-chat de 70 milliards de paramètres de Meta et le modèle StarCoder pour la génération de code dans watsonx.ai sur IBM Cloud. (Disponible dès maintenant)

IBM a mis en place un processus d’entraînement pour ses modèles de fondation - centré sur les principes de confiance et de transparence - qui commence par une collecte rigoureuse des données et se termine par des points de contrôle pour permettre des déploiements responsables de modèles et des applications et le respects des principes de la gouvernance, l'évaluation des risques, les préoccupations relatives à la confidentialité, l'atténuation des biais et la conformité.



IBM annonce également son intention de lancer de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme watsonx.



Watsonx.ai :



Tuning Studio : IBM prévoit de lancer la première itération de son Tuning Studio, qui inclura le prompt tuning - un moyen efficace et peu coûteux pour les clients d'adapter les modèles de fondation à leurs tâches uniques en aval avec leurs propres données d'entreprise. (Disponibilité prévue pour le 3ème trimestre 2023)

Générateur de données synthétiques : IBM a lancé aujourd’hui un générateur de données synthétiques pour aider les utilisateurs à créer des ensembles de données tabulaires artificielles à partir de schémas de données personnalisés ou jeux de données internes. Cela permettra aux utilisateurs d'extraire des informations pour l'entraînement des modèles d'IA avec un risque réduit, augmentant ainsi la prise de décision et accélérant les délais de mise sur le marché. (Disponible dès maintenant)

Watsonx.data :



IA générative : IBM prévoit d’intégrer des capacités d'IA générative de watsonx.ai dans watsonx.data pour aider les utilisateurs à découvrir, augmenter, visualiser et affiner les données pour l'IA grâce à une expérience en libre-service alimentée par une interface conversationnelle en langage naturel. (Aperçu technique prévu au 4ème trimestre 2023)

Capacité de base de données Vector : IBM prévoit d’intégrer une capacité de base de données Vector dans watsonx.data pour soutenir les cas d'usage de watsonx.ai en matière de recherche documentaire augmentée (RAG). (Aperçu technique prévu au 4ème trimestre 2023)

watsonx.governance :



Gouvernance du risque du modèle pour l’IA générative : IBM lance un aperçu technique pour watsonx.governance. Les clients, dans l’aperçu technique, pourront explorer des fonctionnalités de collecte et de documentation automatisées des détails du modèle de fondation et les fonctionnalités de gouvernance du risque du modèle qui permettent aux parties prenantes de visualiser les mesures pertinentes dans les tableaux de bord de leurs workflows d'IA à l'échelle de l'entreprise avec des approbations afin de garder une supervision humaine à tout moment.

« Comme le montre le déploiement continu de la plateforme watsonx quelques mois seulement après son lancement, nous sommes là pour accompagner les clients tout au long du cycle de vie de l'IA », a déclaré Dinesh Nirmal, Senior Vice President, Products, IBM Software. « En tant que partenaire de transformation, IBM collabore avec ses clients pour les aider à mettre à l'échelle l'IA d'une manière fiable - de l'aide à la mise en place des éléments fondamentaux de leurs stratégies de données à l'adaptation des modèles à leurs cas d'usage spécifiques, en passant par l'aide à la gouvernance des modèles. »



La plateforme d'IA et de données IBM watsonx sera complétée par un ensemble d'assistants d'IA conçus pour aider les clients à faire évoluer et à accélérer l'impact de l'IA avec leurs données fiables dans des cas d'usage clés en entreprise, notamment :



Modernisation des applications : les produits IBM watsonx Code Assistant, qui seront disponibles dans le courant de l'année, utiliseront des modèles de fondation sur mesure pour convertir le code et générer des recommandations de code pour les développeurs. Récemment, IBM a annoncé deux produits à venir de code assisté par l'IA: watsonx Code Assistant for Z pour améliorer la productivité des développeurs et accélérer la modernisation des applications COBOL et watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed pour aider les développeurs de tous niveaux à écrire des playbooks Ansible.

Service client : IBM watsonx Assistant aidera à fournir des solutions de service client cohérentes et intelligentes grâce à l'IA conversationnelle. Par exemple, IBM Support Insights Pro, qui devrait être disponible dans le courant du mois, utilisera watsonx Assistant pour aider les clients à trouver des informations dans leurs infrastructures informatiques multifournisseurs afin d'évaluer de manière proactive les modèles de support et de remédier aux risques, ce qui se traduit par une disponibilité et une sécurité accrues.

RH et talents : IBM watsonx Orchestrate aidera les professionnels des ressources humaines à automatiser les tâches répétitives et les processus de back-office tels que la planification des entretiens ou la publication des offres d'emploi, par le biais d'une interface conversationnelle.

IBM prévoit également d’intégrer les innovations de watsonx.ai dans ses logiciels de Cloud hybride et ses produits d'infrastructure, notamment :



Automatisation informatique intelligente : disponibles en aperçu technique (tech preview) à partir de la semaine prochaine, les produits d'automatisation informatique Instana et AIOps Insights incluront Intelligent Remediation, qui intègre les modèles de fondation d'IA de watsonx.ai pour aider les professionnels de l'exploitation informatique à résumer les détails de l'incident, ainsi qu'à fournir des suggestions prescriptives de workflow pour aider les ingénieurs à mettre rapidement en œuvre des solutions.

Services aux développeurs pour watsonx : afin de simplifier et d'accélérer la capacité des développeurs à rapprocher les capacités de watsonx des données de leurs entreprises sur les applications IBM Power for SAP, le SDK SAP ABAP pour watsonx devrait permettre aux clients d’appliquer (en inférence) les modèles de l’IA à leurs données sur les systèmes Power et de déployer des algorithmes d'IA sur leurs données et transactions les plus sensibles. (Disponibilité prévue au 1er trimestre 2024)