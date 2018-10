IBM fusionne Data Science et Business Intelligence dans le Cloud

Il est clair aujourd’hui que les grandes organisations comprennent la valeur de l’IA. Lorsque l’on doit traiter et gérer un énorme volume de données en croissance quotidienne, des capacités comme la Data Science et le Machine Learning peuvent fournir des informations à un rythme permettant de confirmer ou infirmer des stratégies. Une nouvelle étude d'IBM Institute for Business Value a indiqué que 82% des entreprises interrogées envisageaient des déploiements d’applications d'IA.



Les informations issues des données suivent souvent le chemin de la moindre résistance : une fois découvertes, elles se propagent rapidement. Et qu’il s’agisse d’une multinationale ou d’une start-up de 10 personnes, si des outils peuvent être identifiés et exploités par d’autres pour dénicher des informations encore plus cachées, elles le seront.



C’est dans cet esprit que nous annonçons une toute nouvelle version de notre célèbre solution Cognos Analytics qui intègre les technologies de Business Intelligence et de Data Science dans une suite d’outils intuitifs, disponibles via des tableaux de bord simples à concevoir sur IBM Cloud.



Notre version la plus avancée de Cognos Analytics à ce jour, la nouvelle solution multi-tenant intègre des fonctionnalités intuitives, telles que le dialogue en langage naturel, le Machine Learning et des analyses avancées avec détection automatique de modèles, toutes conçues pour faciliter les recherches et leur exploitation.



Parmi ses nombreuses nouvelles fonctionnalités figurent l’assistant IA et la détection de modèles. Basé sur l’interaction en langage naturel, l’Assistant IA permet aux utilisateurs de faire des requêtes et d’en obtenir les résultats en langage naturel. Cela signifie qu’il est plus facile que jamais non seulement de chercher des réponses, mais de les comprendre dès qu’on les obtient.



La détection de modèle est une autre grande innovation. La solution identifie et présente les relations critiques entre les données. Le fait est que beaucoup de ces modèles n’auraient pas été évidents ou même envisageable auparavant. En détectant les modèles, le système aide également à analyser les « signaux faibles » que des recherches empiriques n’auraient pas permis d’identifier.



Associés aux fonctionnalités fondamentales de gouvernance intégrées à Cognos Analytics, qui garantissent le respect des règles d’accès, de sécurité et de fiabilité des données, l’Assistant IA et la détection de modèle sont conçus pour permettre aux utilisateurs d'accéder rapidement aux informations pertinentes.



Storytelling et Plus



Nous avons tellement travaillé sur la nouvelle solution qu’il est impossible de détailler ici toutes les innovations qu’elle contient. Mais voici une liste de quelques fonctionnalités supplémentaires conçues pour aider les utilisateurs à améliorer leur utilisation de l’Analytique et de la Data Science, et commencer à déplacer le curseur dans l’entreprise :



• Storytelling - permet aux utilisateurs de présenter les faits de façon interactive en assemblant des visualisations en une séquence, puis d'améliorer la séquence à l'aide de médias, de pages Web, d'images, de formes et de textes. Une fois créée, l’histoire sera automatiquement mise à jour grâce à la connectivité dynamique aux données sous-jacentes;



• Exploration intelligente - conçue pour aider les utilisateurs à mieux comprendre ce qui se cache derrière les résultats en analysant les données sélectionnées à l’aide du Machine Learning et de la détection de modèles;



• Visualisations automatisées - le système recommandera la visualisation la plus adaptée pour les données sélectionnées via un système de recommandation multi-étapes; il offrira également un accès rapide à d’autres moyens de visualiser les données, ainsi que des visualisations connexes, qui fournissent rapidement des informations complémentaires aux informations relatives à la visualisation consultée;



• Contenu réutilisable - le système assemble rapidement de nouveaux contenus en réutilisant les composants pertinents des tableaux de bord et des rapports existants, ce qui permet de gagner du temps;



• Analytique avancée - ceci inclut l'analyse prédictive; la capacité d'identifier les modèles de données et les variables clés à l'origine d'un résultat particulier; l’annotation intelligente, qui annote une visualisation pour attirer votre attention sur les informations clés identifiées par le système; et des informations en langage naturel issues de vos données.



L’Analytique, la Data Science et la Business Intelligence sont devenues des enjeux majeurs dans le monde économique actuel. Elles font partie des éléments fondamentaux, ou des barreaux de l’échelle vers l’IA, comme nous en avons parlé. Et nous avons travaillé dur pour concevoir ces technologies complexes et sophistiquées de manière à ce qu’elles soient faciles d’accès, faciles à utiliser et faciles à appréhender, par presque n’importe qui via IBM Cloud. Nous pensons que les entreprises, petites et grandes, y verront une réelle valeur ajoutée et commenceront à prendre des décisions plus éclairées et plus stratégiques pour propulser leurs activités dans l’avenir.