IBM inaugure ses premiers locaux à Saclay et annonce son intention d’ouvrir un centre de co-innovation d’ici 2 ans

Au sein de cet espace, travailleront des ingénieurs, développeurs, chercheurs, data scientists, consultants métiers et technologies sur des projets de recherche en intelligence artificielle. IBM va ainsi accélérer la collaboration avec les partenaires publics et privés, comme Guerbet, spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, qui a noué un partenariat avec IBM Watson Health pour aider au diagnostic et au traitement du cancer du foie.



Ceci confirme l’engagement pris par IBM lors du lancement par le Président de la République Française, Emmanuel Macron, de la stratégie nationale sur l’intelligence artificielle et s’inscrit dans la lignée des investissements d’IBM en France en 2018, avec notamment l’ouverture d’un Centre de Services de Cybersécurité à Lille en début d’année et d’un IBM Q Hub (Pôle quantique) en Occitanie en décembre dernier.