IBM rachète AptSoft pour analyser des événements en temps réel

Particularité de AptSoft, l’analyse des flux de données qui passent quelque part dans le système d’information ; on parle parfois de BAM (Business Activity Management) pour qualifier les fournisseurs de ces technologies. Il peut s’agir de tickets de caisse, de tickets d’appels téléphoniques, de transactions boursières... AptSoft serait capable d’analyser plusieurs dizaines de milliers de transactions par seconde. Dans la distribution il peut être utilisé pour piloter les ventes en temps réel et détecter au plus vite les ruptures de stock en rayon. Dans le domaine boursier il peut aider à analyser les ordres d’achat et de vente en temps réel et déterminer une tendance permettant de gagner de précieuses secondes dans une prise de position. Une manière de mettre en lumière les relations de cause à effet entre des événements et leurs conséquences. Autres domaines d’activité, les jeux en ligne où il faut analyser en temps réel l’activité de milliers d’internautes, le eCommerce pour la détection de fraudes. AptSoft sera intégré à l’offre SOA de IBM, au sein de IBM Software Group, sous la marque Websphere.

L’année commence donc très fort pour IBM qui en est déjà à sa troisième acquisition après celle de XIV Ltd et de Net Integration Technology.