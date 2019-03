ICADE lance une app de digital asset management en interne pour augmenter son rendement

Comment faciliter l'accès aux données opérationnelles aux property et asset managers tout en conservant une lecture globale et simplifiée pour le Comex ?



ICADE souhaite démocratiser l’accès à la donnée en interne

Chez ICADE, les équipes bénéficient de rapports Excel et PDF générés automatiquement par des automates chaque nuit. Cependant les équipes ne les consultent pas ou peu, car ces formats ne sont pas faciles à consulter. La donnée est difficile à consommer.



La mission de Tanguy Lerebours Pigeonniere, Directeur de la gestion locative, est de transformer la manière de consommer la donnée et les informations. L’objectif est de permettre aux différents acteurs d’ICADE de pouvoir réagir le plus rapidement possible grâce aux indicateurs suivis.



Transmettre la bonne donnée aux bonnes personnes

Avant Toucan Toco, ICADE partageait les indicateurs clés accessibles grâce à un PDF synthétique et un fichier Excel de 5 000 à 10 000 lignes pour donner plus de détails. Les informations étaient exhaustives et diffusées à plus de 10o utilisateurs.



“La difficulté avant Toucan Toco était donc d’envoyer la bonne information à la bonne personne.” partage Tanguy Lerebours Pigeonniere



Les utilisateurs sont répartis sur trois départements et 6 directions. Leurs besoins sont tous différents. C’était impossible de générer des rapports journaliers qui répondaient aux besoins de chacun. Donc l’usage était très faible.

Désormais, avec Toucan Toco l’objectif est de pouvoir rendre des données clés accessibles à travers un tableau de bord. Qu’il soit consultable sans effort et adapté à la personne qui le regarde.

Aujourd’hui l’app de Toucan Toco pour ICADE c’est 100 utilisateurs pour une gestion de 300 immeubles sur plus de 30 territoires. Trois départements et 6 directions différentes sont impliqués.

Chaque utilisateur de l’app ne va pas donc consommer la donnée de la même manière. Le data storytelling Toucan Toco répond à cet enjeu.



Transformer son reporting en trois mois

Au total le projet a été réalisé en moins de 3 mois. Usuellement, chez ICADE et les autre clients de Toucan Toco, un projet IT prend entre 6 mois à 18 mois à être lancé en production.



“Grâce à la méthode agile et un fonctionnement par itération Toucan Toco le résultat a été au-dessus de nos espérances” partage Tanguy Lerebours Pigeonniere.