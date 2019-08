ILLUIN Technology lance DeepAI (1), le premier startup studio entièrement dédié à l’Intelligence Artificielle

Rédigé par Communiqué de Illuin Technology le 29 Août 2019

L’intelligence artificielle (IA) n’en est qu’à ses prémices, mais elle est appelée à révolutionner toutes les industries. Statista estime que le marché mondial de l’IA passera de 9,5 milliards de dollars en 2018 à 118,6 milliards en 2025 (2). Mais la pénurie d’ingénieurs spécialisés bride le développement de startups visionnaires. Il n’y aurait, selon le géant chinois Tencent, que 200 000 à 300 000 experts du sujet dans le monde (3). Pour répondre à cet enjeu, ILLUIN Technology, l’une des références françaises dans le domaine de l’IA, lance le DeepAI Startup Studio.







« En seulement deux ans et demi d’existence, ILLUIN Technology a réussi ce que moins d’une dizaine de sociétés ont accompli : accueillir une quarantaine de spécialistes de l’IA, issus des meilleurs clusters universitaires, au sein de ses effectifs. Cette ressource rare, nous allons la mettre au service d’entrepreneurs visionnaires qui ont besoin d’intégrer une IA complexe pour faire aboutir les produits ou services qu’ils ont imaginé pour disrupter leur secteur. A travers ce startup studio, l’objectif d’ILLUIN Technology est également de mettre ses compétences en IA au service d’entrepreneurs qui partagent ses valeurs, son sens de l’éthique et sa vision de l’IA. A terme, la société ambitionne d’accompagner au moins deux startups chaque année.», précise Robert Vesoul, CEO et Co-fondateur d’ILLUIN Technology, et co-directeur de la Chaire d’Innovation digitale de CentraleSupélec.



ILLUIN Technology se spécialise dans la conception et la réalisation de projets stratégiques autour de l’intelligence artificielle. Depuis sa création en mars 2017, la société a réalisé plus de 25 projets majeurs d’IA, essentiellement pour résoudre les problématiques métiers de grands groupes. Dans un contexte de forte pénurie de compétences en mathématiques avancées, la société a su constituer un pool de 40 experts en IA issus des meilleures écoles et notamment de l’écosystème CentraleSupélec / Université Paris Saclay, extrêmement réputé dans le domaine.



A travers son DeepAI Startup Studio, ILLUIN Technology s’est fixé trois objectifs :



- Elargir ses expertises dans le domaine de l’IA en travaillant au plus proche de l’innovation et de la recherche appliquée en partenariat avec des startups,

- Disposer d’un relai de croissance complémentaire à son modèle initial. L’apport d’ILLUIN Technology doit permettre aux startups accompagnées de créer une forte barrière technologique à l’entrée et de renforcer leur potentiel de croissance. Le DeepAI Startup Studio permettra à la société de se rémunérer sur la valorisation de ses parts ou en restant actionnaire et partenaire technologique à long terme,

- Attirer de nouveaux talents et permettre à ses collaborateurs de vivre une expérience entrepreneuriale.



Un accompagnement en 3 étapes



A travers son startup studio, ILLUIN Technology s’adresse aux entrepreneurs dont les projets nécessitent la mise au point de produits ou services à base d’IA à l’état de l’art de la recherche. En échange d’une participation minoritaire au capital, dépendant de la valorisation du projet et de sa contribution, ILLUIN Technology investit jusqu’à 200 jours/homme de ses experts. Cette prestation correspond à un investissement de 150 000 euros par projet.



Le parcours d’accompagnement des startups se fera en trois étapes :



La sélection : Du 2 septembre au 14 octobre, les startups pourront postuler en ligne. Une présélection de 12 projets sera effectuée sur dossier avant la sélection le 21 octobre. Les entrepreneurs présélectionnés seront évalués par l’équipe d’ILLUIN Technology accompagné d’un jury externe composé de chefs d’entreprises, d’universitaires, et d’experts en IA(4).

Les startups seront évaluées sur trois critères essentiels :



L’ambition de la startup et le degré d’innovation de son projet,

Le degré de rupture technologique de l’IA nécessaire à l’aboutissement du projet,

L’expertise et la complémentarité de l’équipe fondatrice.

Une attention particulière sera portée aux projets privilégiant l’intérêt collectif et la tech for good. A l’issue de cette première étape, deux startups seront sélectionnées et profiteront de l’accompagnement en 2 phases du DeepAI Startup Studio :



La construction : après une phase d’évaluation de la faisabilité et de dimensionnement du projet, les équipes consacreront jusqu’à 6 mois au développement d’un Minimum Viable Product (MVP) opérationnel, pour lancer l’activité de la startup. Mais l’accompagnement ne s’arrête pas là. ILLUIN Technology héberge les startups dans ses locaux, les aide à recruter et à former leur équipe technique et les aide à bien cerner les enjeux des entreprises, notamment des grands groupes, en matière d’IA.



Le développement : Au bout des six mois, le partenariat se poursuit. ILLUIN agit en tant que véritable associé en faisant bénéficier les startups de son écosystème de clients et de partenaires. Les équipes continuent d’accompagner le développement technique de la startup selon les besoins.



Deep AI Startup Studio : Le calendrier



Du 2 septembre au 14 octobre 2019 : candidatures en ligne à l’adresse suivante : http://bit.ly/illuin-startup-studio



14 octobre 2019 : Pré-sélection de 12 projets par le jury

21 octobre 2019 : Audition et sélection des 2 projets retenus

A partir de novembre 2019 : début de la phase d’accompagnement des projets



(1)On entend par DeepAI les technologies d’apprentissage qui regroupent le machine learning, le deep learning et/ou le reinforcement learning, issues de l’état de l’art de la recherche scientifique mondiale en IA.



(2)Source: https://www.statista.com/statistics/607716/worldwide-artificial-intelligence-market-revenues/



(3)Source: Tencent – “2017 Global AI Talent White Paper”



(4)Le jury est représenté par :



François Béharel, Président du Groupe Randstad France, membre du board du Groupe Randstad,



Anne Lalou, Présidente de l’Innovation Factory, Membre du Conseil National du Numérique,



Céline Hudelot, Professeure des Universités au laboratoire de Mathématiques et Informatique pour la Complexité des Systèmes (MICS) de CentraleSupélec, Directrice de la Chaire « Intelligence Artificielle et Recrutement »



Maud Saporta, Directrice des Affaires Médicales du Lab Santé Ile de France.



