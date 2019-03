IPsoft lance 1Bank: plateforme conversationnelle bancaire avec Amelia, l'IA la plus humaine du marché

IPsoft, leader mondial de l'intelligence artificielle d'entreprise, a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de 1Bank™, la première solution bancaire conversationnelle. 1Bank enrôle l’agent virtuel Amelia, premier agent en IA conversationnelle selon Everest Group.



1Bank est le résultat de 20 ans de recherche en intelligence artificielle et transforme la façon dont les clients des banques gèrent leurs actifs financiers.



"Avec 1Bank, nous offrons l'expérience numérique la plus humaine du marché, fondée sur un savoir-faire unique en IA conversationnelle acquis au service de six des plus grandes banques mondiales. Nous offrons aux banques la possibilité de mettre à disposition de leurs clients leur propre banquier personnel 24 heures sur 24", a déclaré Chetan Dube, PDG d'IPsoft.



Contrairement à d'autres solutions, 1Bank ne se contente pas de répondre aux questions les plus fréquemment posées, mais traite de manière autonome les demandes des clients simples et complexes. 1Bank comprend leurs attentes et peut s’adapter en cours de conversation au changement d’intention de ses interlocuteurs. De plus, ses capacités avancées de machine-learning permettent à 1Bank de s'améliorer continuellement, offrant une expérience utilisateur inégalée.



1Bank réinvente la relation de la banque avec ses clients en ouvrant un nouveau canal de service immédiat, convivial et expert 24h/24, 7j/7 et 365j/an. IPsoft propose également une offre de conseil et de mise en œuvre assurant une expérience bancaire conversationnelle alignée sur les besoins spécifiques de chaque institution.



L'expérience client 1Bank permet :



- D’informer sur les factures entrantes, d’alerter sur les factures impayées, de communiquer sur les découverts, d’effectuer un transfert de fonds et de demander au client s’il veut régler les factures à leur échéance,



- De présenter et mettre en place des paiements récurrents, d’effectuer des paiements à partir de différents comptes, d’ouvrir et de fermer des comptes,



- D’aider les clients à suivre le statut de leurs transactions,



- D’aider à gérer les frais potentiellement frauduleux des cartes de crédit et d’obtenir un nouveau code pin, d’effectuer un transfert de solde ou de faire une nouvelle demande de carte de crédit,



- Créer des alertes de voyage après un achat auprès d'une compagnie aérienne et recommander de façon proactive une prochaine transaction, par exemple, de retirer ou de changer des devises.



1Bank dispose de compétences bancaires conversationnelles prêtes à l’emploi. Formé au langage spécifique des banques, 1Bank répond aux clients sur le canal de leur choix (web, application mobile ou voix).



1Bank s'intègre aux outils et interfaces existants. Il peut être ajouté aux applications actuelles pour aider les clients à accéder rapidement aux informations et aux services dont ils ont besoin. Cela comprend les applications sur mobile, poste de travail ou bornes multimédia, les modules Web ou les plateformes de chat grand public telles que Facebook Messenger et Amazon Echo.



1Bank dispose de fonctionnalités pré-intégrées pour le traitement des cartes de crédit et la gestion de comptes.



Le langage et les standards de la banque de détail sont inclus dans 1Bank. 1Bank reconnait les différents types de comptes, les types de bénéficiaires, les devises et la terminologie bancaire, comme « relevés dématérialisés » ou « virements électroniques ».



1Bank est déjà formé aux processus bancaires. Il comprend également des informations sur les procédures opérationnelles standards de la banque de détail. Par exemple, il sait comment rechercher des informations de compte, faire un virement ou réaliser les démarches lorsqu’un client a perdu sa carte de crédit. La banque doit travailler à l'intégration avec son système d’information, mais les processus sont déjà intégrés.



Six des dix plus grandes banques du monde s’appuient sur la technologie d’IPsoft. 1Bank est disponible en anglais et sera lancé en français à partir du deuxième trimestre 2019.