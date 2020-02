ISAI Cap Venture investit dans Toucan Toco, une plateforme SaaS de Data Storytelling

La plateforme Toucan Toco permet de raconter une histoire avec les données récoltées à partir des besoins du métier et facilite ainsi les prises de décision en entreprise.



« Quelques mois après le lancement de notre fonds, ce premier investissement dans une start-up aussi prometteuse que Toucan Toco confirme la pertinence de la proposition de valeur ISAI Cap Venture, qui consiste à allier un spécialiste du capital risque à un partenaire susceptible d’être un accélérateur de croissance pour la start-up », explique Lucia Sinapi-Thomas, directeur général de Capgemini Ventures2.



Alors que le marché mondial de la Business Intelligence devrait avoisiner les 150 milliards de dollars d’ici 20253, les données vont être amenées à jouer un rôle toujours plus crucial dans les décisions stratégiques. Dans ce contexte, les grands projets de transformation lancés par les CxO4 reposeront avant tout sur une meilleure compréhension des opérations et des indicateurs associés. Autofinancé depuis sa création en 2014, Toucan Toco est aujourd’hui un acteur majeur du secteur des données. Expert du data storytelling, il offre des applications simples et collaboratives pour partager la connaissance aux utilisateurs métiers, à tous les niveaux de l’entreprise, démocratiser l’accès aux données complexes au sein de l’entreprise et faciliter ainsi la prise de décisions.



« Nous sommes ravis d’investir dans Toucan Toco. Leur offre différenciante vient renforcer les solutions à disposition des équipes Capgemini Invent pour exploiter le potentiel des données, en tirer rapidement des bénéfices business, en particulier en accélérant les projets de transformation de nos clients » indique Etienne Piollet, Vice-président de Capgemini Invent et Business Sponsor de Toucan Toco chez Capgemini. «La solution de Toucan Toco vient idéalement compléter l’approche et l’expertise de Capgemini en matière d’innovation client.»



Capgemini et Toucan Toco ont d’ores et déjà collaboré dans le cadre de projets à valeur ajoutée développés ensemble pour leurs clients communs. En plus de cet investissement, Capgemini intégrera la solution de Toucan Toco dans ses offres Insights & Data à l’international, ce qui viendra à l’appui des ambitions stratégiques de la start-up dont l’objectif est de croître en Europe et aux Etats-Unis.



« En démocratisant le data storytelling, Toucan Toco s’est imposé au cours de ces 5 dernières années comme l’un des futurs leaders de l’industrie du logiciel. Nous sommes fiers d’être la première entreprise choisie par le fonds d’investissement ISAI Cap Venture. Ce partenariat jouera un rôle clé dans l’accélération de notre développement non seulement en France, mais aussi en Europe et aux Etats-Unis », ajoute Baptiste Jourdan, co-fondateur et VP Europe, à la tête des Alliances chez Toucan Toco.