Information Builders aide les entreprises à évaluer l’impact de leurs initiatives de qualité des données avec la dernière version d'Omni-Gen Data Quality Edition.

Information Builders, leader en business intelligence (BI), analyses de données, et solutions de gestion des données, dévoile la dernière version de sa solution Omni-Gen™ Data Quality. Cette plate-forme intégrée combine de puissantes technologies d'intégration et de nettoyage des données pour garantir l'accessibilité des données en temps voulu, la cohérence, la précision et inclut une fonctionnalité de monétisation permettant aux entreprises d'évaluer l'impact et le ROI potentiel de leurs initiatives de qualité des données.



Le volume croissant et la diversité des sources de données offrent aux entreprises de nouvelles possibilités pour tirer pleinement parti de ces informations. Dans ce contexte il est essentiel de garantir la qualité et l'intégrité des données. C'est ce que permet Omni-Gen™ Data Quality Edition.

S'appuyant sur l’expertise de gestion des données d'Information Builders, cette solution aide les utilisateurs à gérer leurs données via une plate-forme commune qui permet le profilage des données, nettoie et enrichit les informations pour garantir l'accessibilité, la cohérence et la précision des données au moment souhaité. Les organisations peuvent utiliser cette technologie pour améliorer le traitement des données dans les applications transactionnelles et analytiques, améliorer la migration des systèmes ou les projets d'intégration de logiciels, améliorer les processus d'identification des clients et valider les données saisies dans les applications en ligne.



Omni-Gen™ Data Quality Edition permet une collaboration accrue entre les métiers et l’informatique et permet aux organisations d'obtenir une vision globale de l'impact de leurs initiatives de gouvernance et de qualité des données dans la durée. Les améliorations suivantes aident à atteindre ces objectifs tout en réduisant le temps et les coûts de mise en œuvre des projets de qualité des données :

Omni Data Quality Workbench - Permet la collaboration entre utilisateurs techniques et non techniques sur des projets de qualité et de gouvernance de données à l'aide d'un outil de nettoyage en ligne orienté utilisateur.

Omni Data Quality Monitor - Fournit un tableau de bord en ligne avec des indicateurs clés de qualité des données pour suivre les tendances de ces dernières et une fonctionnalité de monétisation qui évalue l'impact final et ROI potentiel des initiatives de qualité des données.

Omni Designer - Guide les utilisateurs professionnels et les développeurs à travers un processus collaboratif pour définir des plans d'intégration, de qualité des données, de déduplication, de correction et d'unification, et contribue à réduire considérablement les délais de mise en œuvre.



Gerald Cohen, président et CEO d’Information Builders, commente :

"L'intégrité des données est plus importante que jamais dans le monde connecté. Grâce aux dernières améliorations apportées à notre solution Omni-Gen Data Quality, nous aidons les entreprises à assurer la cohérence, la précision et la mise à disposition en temps voulu de leurs informations, tout en leur donnant la possibilité de mesurer l'impact de ces initiatives.

Alors que de plus en plus d'organisations recherchent des moyens de maximiser la valeur de leurs informations, la technologie fournit un cadre idéal pour les métiers et l’IT pour collaborer et faire avancer cette mission. "