Information Builders classé Leader pour la 9ème année consécutive dans l’étude de marché BI « Wisdom of Crowds® » de Dresner Advisory Services

Information Builders, leader en solutions de Business Intelligence (BI), analytics et de gestion des données, est classé au rang de leader par l’étude de marché Dresner Advisory Services’ 2018 Wisdom of Crowds® Business Intelligence.



L’étude annuelle de Dresner Advisory Services « Wisdom of Crowds BI Market » analyse les tendances majeures du marché de la BI et les facteurs clés de succès des projets de BI en entreprise. L’étude se base cette année sur les réponses fournies par les clients des éditeurs dans 33 domaines et critères d’évaluation sur leurs initiatives BI en cours et prévues, et évaluent notamment le support, la flexibilité, l’évolutivité et l’expérience.



Information Builders se hisse au rang de leader global dans le domaine de l’expérience client et dans son score de recommandation par ses clients qui utilisent sa solution au quotidien.

Information Builders obtient un score de 100% de la part de ses clients qui recommanderaient Information Builders à quelqu’un d’autre. L’entreprise est aussi constamment au-dessus des 27 éditeurs de BI et d’analytics sur les critères de temps de réponse, flexibilité / adaptation, pratiques commerciales, termes contractuels, personnalisations et facilités d’administration, connaissance produit et réactivité, parmi d’autres catégories.



L’engagement d’Information Builders à aider les entreprises à exploiter tout le potentiel de leur données pour prendre de meilleures décisions grâce à un service client, des intégrations tierces et un savoir faire expert est inébranlable. C’est pour cela qu’Information Builders atteint le statut de leader et de très hauts scores tous les ans depuis le lancement de l’étude.



Howard Dresner, fondateur de Dresner Advisory Services, ajoute “Avec l’étude de marché Wisdom of Crowds Business Intelligence, nous espérons fournir un instantané riche et complet de l’industrie de la BI. Information Builders s’est toujours démarqué et est classé leader pour la 9ème année consécutive.

Nous les félicitons pour leur solide performance dans toutes les catégories et leur score de recommandation parfait une fois de plus cette année. "



Frank J. Vella, Chief Operating Officer, Information Builders conclut :

“Je suis arrivé récemment chez Information Builders, mais je peux témoigner du dévouement total de notre personnel à fournir la meilleure technologie, la meileure expérience utilisateur et le meilleur support à nos clients. Nous sommes ravis que nos utilisateurs aient reconnu leurs efforts dans le cadre de cette étude de marché Wisdom of Crowds BI Market respectée par l'industrie. À mesure que notre entreprise continue d'innover et d'évoluer pour répondre aux besoins de nos clients en matière de gestion des données et d'analytics, nous nous efforçons de continuer à offrir le meilleur support et les meilleures expériences à nos clients.