Information Builders devance la concurrence pour la BI opérationnelle et le support client dans l’étude BI Survey 17 de BARC

Information Builders, leader en business intelligence (BI) et analyses de données, intégrité d’information et solutions d’intégration, a été nommé comme l’un des meilleurs fournisseurs dans de nombreuses catégories du rapport mondial des utilisateurs de BI établi par BARC (Business Application Research, ou Centre de recherche sur les applications professionnelles). Réalisée en Allemagne, l’étude BI Survey 17 révèle qu’Information Builders devance la concurrence en termes de BI opérationnelle, de support client, de performance des requêtes et d’expérience de vente.



Le rapport BI Survey 17 a analysé Information Builders dans deux catégories, les fournisseurs de BI internationaux et les plateformes BI pour grandes entreprises, et l’a classé au premier rang pour les critères cités précédemment dans ces deux catégories. Par ailleurs, dans la catégorie des plateformes de BI pour grandes entreprises, Information Builders est premier selon six autres critères, notamment la BI intégrée, la satisfaction client et la flexibilité. Quant à la catégorie des fournisseurs de BI internationaux, l’éditeur est désigné en tant que leader selon huit critères, dont les avantages métier, l’expérience client et la BI intégrée en plus de ceux déjà mentionnés.

Voici quelques points clés :

Le rapport BI Survey 17 a classé la plateforme de BI et analytique WebFOCUS d’Information Builders au premier rang dans les deux catégories selon le critère de la BI opérationnelle, catégorie dans laquelle l’éditeur prédomine depuis quatre ans. D’après le rapport, WebFOCUS permet de créer des portails de BI et d’analytique sur mesure qui sont hautement personnalisables.

La prédominance de l’éditeur en termes de support client constitue un différenciateur concurrentiel, en particulier sur le marché international. Le rapport a révélé que les fournisseurs mondiaux peinent souvent à délivrer un support client de qualité, Information Builders étant l’un des quelques éditeurs à réussir systématiquement dans ce domaine au cours des six dernières années

WebFOCUS a reçu des notes élevées pour sa flexibilité, plus de la moitié des utilisateurs répondants citant la flexibilité comme une raison majeure du choix de la plateforme

Son statut au premier rang des fournisseurs dans les deux catégories en termes d’expérience de vente indique qu’Information Builders est un partenaire précieux et de premier plan avec lequel collaborer.



Le docteur Carsten Bange, fondateur et CEO de BARC, déclare :

« De nouveau, Information Builders reçoit un retour élogieux dans le rapport BI Survey. Comparé à d’autres fournisseurs de plateformes BI pour grandes entreprises, Information Builders est perçu comme un éditeur innovant. Les clients utilisent régulièrement les fonctionnalités de BI mobile, de localisation et d’analyse visuelle de WebFOCUS. Toutefois, son résultat majeur réside dans un leadership pour des critères importants comme les avantages métier, la réussite du projet et le rapport qualité-prix. »



Gerald Cohen, président et CEO d’Information Builders, ajoute :

« Information Builders est à la fois fier et humble de cet excellent classement encore une fois dans l’étude BI Survey. Les réponses de nos utilisateurs soulignent que nous créons de la valeur à chaque niveau, allant des interactions avec nous durant le processus de vente aux fonctionnalités du produit et en passant par leur expérience avec notre équipe de support client. Il s’agit d’un retour fantastique, surtout en raison de notre clientèle répartie sur des secteurs variés. Nous nous réjouissons de coopérer étroitement avec ces utilisateurs et de développer nos relations avec de nouvelles entreprises l’année prochaine. »