Information Builders dévoile son nouveau programme partenaires mondial

Information Builders, leader de solutions de Business Intelligence (BI), analytics et de gestion des données, annonce le lancement d’un nouveau programme de partenariat mondial destiné à fournir à ses partenaires les avantages, les investissements et ressources nécessaires pour leur assurer rentabilité et succès sur le marché des données et de l’analytique.



Partout dans le monde les organisations reconnaissent la valeur intrinsèque de leurs actifs informationnels et cela contribue à l’essor du marché de la gestion des données, de la BI et de l'analytics. Information Builders a pour objectif de fournir la meilleure solution de traitement des données pour assurer le succès de ses clients en les aidant à gérer les données, générer des insights, prendre des décisions et produire un impact mesurable.



Grâce au programme de partenariat mondial d’Information Builders, les entreprises auront la possibilité de monétiser les données et de concevoir de nouvelles sources de revenus en créant, développant et vendant des produits et projets basés sur les solutions évolutives d’analyse et de gestion des données d’Information Builders. Le programme de partenariat mondial met l’accent sur les principaux moteurs du succès des partenaires :



Incitations économiques : le programme prévoit une grande variété de modèles de vente selon les types de partenaires - OEM, revendeur, référent ou vente conjointe - en offrant des avantages, des remises, des commissions et un enregistrement des transactions qui s'alignent sur les pratiques commerciales spécifiques à chaque environnement.



Investissements pour les partenaires : les partenaires auront accès à l’enregistrement des transactions, aux logiciels de démonstration et d’évaluation, aux ressources marketing et commerciales via le portail partenaires mondial d’Information Builders. Un "Partner Success Framework" récemment créé fournit un parcours d'apprentissage basé sur les rôles pour les équipes vente, avant-vente et après-vente des partenaires.



Mise au centre des partenaires : le programme de partenariat mondial considère les partenaires comme un canal de vente complémentaire - non concurrentiel - avec de faibles barrières à l'entrée et de nombreuses ressources pour les organisations souhaitant établir des partenariats plus approfondis.



Le programme de partenariat mondial inclut déjà plus de 400 organisations dans son écosystème, dont des fournisseurs de solutions (tels que les revendeurs OEM et les revendeurs à valeur ajoutée) ainsi que des fournisseurs de services (tels que les intégrateurs systèmes, et les partenaires intégrateurs, conseils et consulting) et des partenaires technologiques (tels que les ISV et les fournisseurs de cloud).



Ian Matthews, Vice-Président des ventes Royaume-Uni & Irlande de NGDATA, ajoute :

« Grâce à notre partenariat avec Information Builders, NGDATA est en mesure de fournir une Plateforme de Données Clients et a amélioré l’expérience client dans des secteurs riches en données, tels que les services financiers, les télécommunications, les services publics et l’hôtellerie. Cette plate-forme, complétée à la fois par iWay et WebFOCUS d’Information Builders, offre aux entreprises une expérience client enrichissante et contextualisée grâce à un contrat de revente. Nous sommes impatients de voir quelles autres opportunités seront présentées avec le programme de partenariat mondial Information Builders. »



Dan Wilson, Alliance Manager de Cloudera, ajoute :

« Notre partenaire Information Builders fournit la solution de Business Intelligence la plus évolutive et dont l’intégration avec d’autres sources de données est la plus grande. Lorsque nous travaillons avec un client qui a besoin de données en grand nombre ou pour beaucoup d’utilisateurs, nous nous tournons vers WebFOCUS d’Information Builders. Pour les clients nécessitant un accès à plusieurs sources de données, nous proposons iWay d’Information Builders. Combinée aux solutions de qualité des données et de master data management WebFOCUS, nous fournissons des solutions exceptionnelles répondant à presque tous les besoins et tous les cas d'utilisation. ”



Pat Bernard, Vice-Présidente Senior des Partenariats Globaux, Information Builders, conclut :

« Information Builders a de longue date une culture centrée sur le succès de ses clients. En étendant cette politique au succès de partenaires, nous accentuons notre différence sur le marché. Notre programme de partenariat mondial offre des avantages et des ressources qui sont importants pour nos partenaires : rentabilité, investissement et facilité de collaboration. Les retours positifs de nos partenaires existants nous encouragent et nous sommes impatients de nous associer à d'autres entreprises avec lesquelles nous pourrons élaborer des propositions de valeur communes fortes. "