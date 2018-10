Infosys s'associe à Google Cloud, pour mettre la data au cœur de l’entreprise intelligente

Par le biais de ce partenariat annoncé vendredi dernier, Infosys proposera des solutions et des services sur Google Cloud Platform. Cela permettra la création d’un modèle cloud à la demande et évolutif, facilitant la transition facile vers une stratégie orientée cloud.



Au sein du Google Cloud Platform, Infosys a mis au point des solutions d’intelligence artificielle et de machine learning, qui sont indispensables dans le cadre de la digitalisation des chaînes logistiques.



Ces solutions permettront aux entreprises de moderniser leur système informatique et de tirer profit de leurs données, afin de monétiser et de numériser leurs activités tout au long de leur processus de transformation.