Intelligence Artificielle : les dirigeants face au défi des compétences

L'engouement est sans précédent : selon Deloitte, deux entreprises sur trois augmentent leurs investissements dans l'IA générative, convaincues par ses premiers résultats probants. Cette ruée vers cette technologie crée un besoin urgent de talents qualifiés. Les dirigeants doivent agir vite pour former leurs équipes et rester compétitifs. En effet, d’après une étude AWS et Strand Partners, près de neuf entreprises sur dix en France déclarent éprouver des difficultés à recruter les compétences dont elles ont besoin, et ce même en étant prêtes à payer des salaires jusqu'à 31 % plus élevés.



En tant qu’entreprise technologique, nous souhaitons contribuer à la démocratisation de l’accès aux carrières dans le cloud et l’IA et à la formation des architectes du numérique de demain. Dans cette optique, nous avons commencé à relever ce défi en formant gratuitement deux millions de personnes en un an dans le cadre de l'engagement AI Ready d'Amazon. En France, où AWS a déjà formé 200 000 personnes depuis 2017 aux technologies du cloud computing, un plan pluriannuel a été lancé en 2024 pour permettre à 600 000 citoyens d’acquérir des compétences numériques d'ici 2030, incluant le cloud, l'intelligence artificielle et la sécurité.



Nous sommes convaincus que pour réussir la transition numérique, la formation est le meilleur investissement pour l'avenir. Et ce n'est que le début. La demande de compétences en IA va continuer de s’intensifier, redessinant le paysage professionnel.



Voici cinq tendances qui doivent retenir l’attention des dirigeants en matière de gestion des compétences en 2025 :



1. L'alchimie gagnante : IA générative et soft skills

A l’heure où l'IA générative s'impose comme un moteur d'innovation et d'efficacité, il ne fait aucun doute que les dirigeants consacreront davantage de temps à en comprendre les fondamentaux. Toutefois, ils devront garder à l’esprit que négliger les compétences humaines serait une erreur fatale. Communication percutante, décisions éclairées, coaching inspirant et gestion du changement agile vous permettront de fédérer vos équipes dans cette révolution. L'incertitude règne, et vos équipes sont en attente de clarté. Offrez-leur un environnement où l'expérimentation et même l'échec sont des opportunités d'apprentissage. Repensez votre culture d'entreprise : l'apprentissage continu, la pensée critique et l'audace doivent imprégner chaque niveau. L'IA générative va repousser les limites du possible - préparez votre organisation pour saisir ces opportunités inédites.



2. L'apprentissage augmenté par l'IA générative : une nouvelle ère pour la formation.

L'IA générative démocratise l'accès à un enseignement d'élite, égalisant le terrain de jeu comme jamais auparavant. Imaginez : un tuteur personnel, disponible 24/7, pour chaque apprenant. Ce n'est plus de la science-fiction. Les recherches le prouvent : le tutorat individuel booste considérablement les performances. L'IA générative analyse les forces, identifie les faiblesses et peut guider chacun pas à pas vers l'excellence. C'est une révolution de l'apprentissage personnalisé à grande échelle.



3. Les assistants IA : catalyseurs de performance

L'impact des agents d’IA dépasse le seul cadre de la formation. Ils transforment la formation professionnelle en accélérant l'acquisition de compétences critiques. Pour les dirigeants, c'est une opportunité précieuse : investir dans la formation numérique générera des retours exponentiels. Vos collaborateurs assimileront plus vite et plus efficacement, devenant ainsi un moteur d'innovation et de croissance inégalée. La formule est simple : plus vos équipes maîtrisent rapidement les nouvelles compétences grâce à l'IA, plus vite votre entreprise innovera et prospérera.



4. La puissance des cohortes : un impact durable

Pour surfer sur la vague technologique, le perfectionnement collectif est essentiel et le ciblage des investissements, crucial. La tendance ? Des formations intensives, courtes et ultra-ciblées en IA générative. La clé du succès : une approche collaborative, mêlant idéation, pratique concrète et développement des soft skills. Les bénéfices sont triples :

• Des cas d'usage immédiatement applicables, impossibles sans cette synergie de groupe.

• Une agilité accrue pour redéployer les talents ou investir dans de nouvelles compétences.

• Des résultats rapides qui renforcent l'adhésion des dirigeants à la formation continue.

Cette approche par cohortes s'impose comme le nouveau standard. Dans un monde où la vitesse est reine, c'est votre atout maître pour rester dans la course.



5. Mesurer l'impact au-delà de la seule productivité

Former ses équipes à l’IA générative est une première étape. En mesurer l’impact réel est déterminant. Oubliez les métriques classiques - l'enjeu est plus profond. La vraie question : que peut accomplir votre équipe aujourd'hui qu'elle ne pouvait pas hier ? C'est là que réside la valeur de votre investissement. Observez l'engagement de vos collaborateurs, leur fidélité à l'entreprise, leur efficacité décuplée. Voyez comme ils collaborent mieux, osent prendre des risques calculés. C'est la somme de ces facteurs qui déterminera votre succès à long terme.



L'IA générative n'est pas qu'une tendance, c'est une lame de fond qui transforme l’entreprise dans son ensemble. Nul ne peut prédire avec certitude ce que 2025 nous réservera, compte tenu de l'évolution rapide de l'IA et de son impact sur nos entreprises et nos collaborateurs. La seule variable qu'un dirigeant peut véritablement maîtriser est l'environnement qu'il crée, permettant à ses équipes d'aborder avec assurance les nouveaux défis et opportunités qui se présentent. Une chose est sûre, investir dans le développement de vos équipes leur permettra d'acquérir des compétences qui seront essentielles à votre réussite en 2025, quelle que soit la direction que prendra votre feuille de route.