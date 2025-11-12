Infios et Amazon Web Services, Inc. (AWS) unissent leurs forces pour transformer l’exécution de la supply chain grâce à l’intelligence artificielle agentique

Infios, leader mondial de l’exécution intelligente de la supplychain, annonce aujourd’hui une collaboration avec AWS visant à intégrer des agents d’intelligence artificielle générative au sein de la solution InfiosOrder Management (OM). Ce partenariat avec l’AWS Generative AI Innovation Center renforce la position d’Infios en tant qu’acteur de référence dans la définition de la prochaine ère de la supplychain.



Infios OM agit comme le cerveau de la supplychain. La solution répond à l’évolution des attentes clients en matière de rapidité et de praticité, à l’expansion virale des canaux de vente et aux variations de la demande, tout en orchestrant les opérations afin que chaque promesse faite soit tenue. Ensemble, Infios et AWS repensent cette fonction clé en y intégrant des agents IA embarqués pour simplifier la gestion et accroître la précision du pilotage des commandes. Alimentée par l’IA générative d’AWS — notamment Amazon Bedrock et Strands Agents — cette intégration apporte des capacités d’entreprise avancées à l’ensemble des utilisateurs.



« Avec AWS, nous redéfinissons ce que la gestion des commandes peut apporter à nos clients, » déclare Eugene Amigud, Chief Innovation Officer chez Infios. « Nous développons des agents intelligents capables de détecter et de résoudre de manière proactive les anomalies lors de la préparation, de rééquilibrer les commandes à travers les réseaux et de prédire les délais de livraison avant même qu’un problème ne survienne. Le résultat : une orchestration simplifiée des workflows, des commandes plus prévisibles, des décisions plus intelligentes et des flux logistiques plus connectés. Cela signifie un onboarding accéléré pour les 3PL, une expansion dynamique des canaux pour les retailers et la capacité pour les distributeurs d’anticiper les déséquilibres entre offre et demande. »



Fruit d’une innovation ciblée, la collaboration entre Infios et le AWS Generative AI Innovation Center a permis d’identifier des opportunités d’automatisation agentique dans la gestion des commandes et de l’exécution. Prévue pour un lancement début 2026, cette initiative vise à créer des workflows pilotés par l’IA au sein d’Infios OM, capables de :



· Simplifier l’intégration et la configuration des workflows,



· Générer des représentations visuelles que les experts peuvent examiner et ajuster,



· Fournir une détection proactive des anomalies et des recommandations optimisées.







« Infios franchit une étape audacieuse en transformant l’orchestration en intelligence, » déclare Taimur Rashid, ManagingDirector of Generative AI Innovation and Delivery chez AWS. « Ensemble, nous posons les fondations de workflows capables d’apprendre, de s’adapter et d’exécuter avec la rapidité et la précision exigées par les supplychains modernes. En tirant parti du cloud et des capacités d’IA d’AWS, Infios permet aux supplychains d’évoluer au même rythme que les marchés qu’elles desservent. »