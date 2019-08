Intelligence artificielle : 3 clés pour tirer profit de vos données

1/ Soyez pragmatiques quant à vos données



De nombreuses études montrent que 80 % du contenu stocké par les entreprises est redondant, obsolète ou trivial. L’IA peut servir à mieux comprendre ces 80 % afin de supprimer le contenu inutile, identifier des contenus similaires et détecter des fichiers dupliqués. En optimisant ses contenus, l’entreprise gagne en efficience, productivité et stockage, un triptyque essentiel à toute stratégie de digitalisation réussie.



2/ Enrichissez le contenu de votre entreprise



Savoir où se trouvent les données en entreprise constitue un avantage. Cela peut augmenter la productivité des équipes si elles sont capables de retrouver des contenus très spécifiques en rentrant les mots-clés correspondants. L’usage des métadonnées dans les plateformes de gestion de contenus modernes constitue une opportunité pour l’entreprise d’obtenir ces données additionnelles sur des contenus qu’elle stocke depuis des années sans pour autant avoir à les déplacer. L’enrichissement des ces contenus peut être automatisé grâce à l’intelligence artificielle. En effet, celle-ci permettrait l’obtention de précieuses métadonnées sur ces contenus beaucoup plus rapidement que si cela était effectué manuellement. On peut imaginer, un recoupement d’éléments sur un sujet spécifique à l’entreprise. Par exemple, un constructeur automobile pourrait faire ressortir toutes les informations relatives à une photographie de sa banque d’image (modèle de la voiture, année, type de jantes, code couleur, etc.)



3/ Utilisez l’IA pour sécuriser vos données sensibles



Il ne s’agit pas toujours de récolter plus de données, il faut parfois savoir se séparer de données n’ayant plus de valeur mais constituant un risque pour l’entreprise. L’IA peut permettre d’identifier ces données, de les évaluer et de les localiser. Cela facilite la prise de décision quant à leur traitement. Il est ainsi possible d’envisager de manière réfléchie et stratégique à la conservation de contenu et mettre en place des pratiques de gouvernance des données adaptées. Ces politiques permettent de réduire drastiquement les risques, un atout notable dans des industries très réglementées telles que l’aviation ou l'industrie pharmaceutique.